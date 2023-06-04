Трудно было ждать четкого ответа.

Эксперт Sky F1 Мартин Брандл продолжает проводить интервью с футболистами, которые приезжают на этапы Формулы-1. Очередное Гран-при принимает испанская «Барселона» и на него приехало сразу несколько игроков «Челси». Среди них оказался Мэйсон Маунт, которого летом отправляют в «Юнайтед».

Сперва Брандл разговаривал с защитником Беном Чилуэллом, а затем перешел к Маунту и в шутку сказал: «Он сообщил мне, что ты переходишь в «Юнайтед».

Маунт ответил ему: «Я здесь, чтобы просто наслаждаться сегодняшней гонкой. День удивительный, и я не могу дождаться, чтобы посмотреть ее».

На самом же деле Чилуэлл по сути отказался комментировать будущее коллеги по «Челси»: «Это не мое дело. Но лично я хотел бы, чтобы он остался. Он мой лучший друг, поэтому лично я хотел бы, чтобы он остался. Не могу такое комментировать».

Поддержал слова Бена другой защитник «синих» − Рис Джеймс: «Если он уйдет, всем будет грустно это видеть».

После последнего матча этого сезона Мэйсон Маунт выглядел очень эмоциональным. Такая реакция подстегнула спекуляции о том, что это был последний матч англичанина на «Стэмфорд Бридж». Его контракт оценивается в 85 млн фунтов, хотя договор с «Челси» истекает в следующем году. «Юнайтед» не собирается платить больше 55 млн.

Помимо «МЮ» в борьбе за игрока также есть «Ливерпуль» и «Арсенал».

А как вы думаете, нужен ли Маунт «Юнайтед»? Пишите в комментариях.