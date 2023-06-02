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Станет ли финал Кубка Англии последним матчем за «МЮ» для Вегорста? Отвечает Тен Хаг

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Футбол Футбол

В январе этого года «Юнайтед» арендовал у «Бернли» Ваута Вегорста. Соглашение «дьяволов» с нападающим истекает уже в июне.

У журналистов и поклонников «МЮ» появился справедливый вопрос: останется ли голландец в команде?

Журналисты спросили Тен Хага о будущем Вегорста на пресс-конференции перед финалом Кубка Англии. Тренер ответил в своем стиле:

«Я сейчас не очень погружен в трансферные планы. Я хочу выиграть этот матч, и ради победы мы сделаем все, что в наших силах. Ваут выступал за нас очень хорошо, он внес ощутимый вклад в результаты команды с того момента, как мы его подписали».

Тен Хаг вновь предпочел не раскрывать все карты. При этом сам Вегорст не скрывает, что хочет остаться в «МЮ».

Нападающий провел за «дьяволов» 30 матчей, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

Как оцениваете игру Ваута за «МЮ»? Хотели бы, чтобы он остался в команде?

1 комментарий

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Nickolay Lyskov
Надо оставлять. Для опорника у него очень неплохая статистика
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