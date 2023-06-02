Получится ли в этот раз?

У Эрика тен Хага большие планы на грядущее трансферное окно, и, как сообщает множество британских изданий, одной из его главных целей является Мэйсон Маунт.

И, как оказывается, этот интерес вовсе не случаен, так как голландский тренер следит за полузащитником уже 5 лет!

По данным Standard Sport, в первую очередь «Манчестер Юнайтед» начал работать над трансфером Маунта из-за того, что тен Хаг восхищается его качествами.

Как и воспитанники академии «Челси», он провел один сезон (17/18) в аренде в нидерландском клубе «Витесс». В 39 играх за голландскую команду Маунт забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Именно там он привлек внимание Эрика.

The Evening Standard пишет, что в тот момент тен Хаг «узнал о его таланте».

The Sun добавляет: «С тех пор тренер «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за его прогрессом».

В декабре 2017 года голландец возглавил «Аякс» и уже спустя несколько месяцев он попытался подписать Маунта, который летом должен был вернуться в «Челси». Однако в тот раз не сложилось.

С тех пор тен Хаг выиграл три титула Эредивизи с «Аяксом» и, возглавив «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, успел завоевать свой первый трофей в Англии, а Маунт зарекомендовал себя как игрок первой команды «синих» и выиграл Лигу чемпионов.

Все это не значит, что полузащитник обязательно добьется успехом под руководством Эрика, но демонстрирует, что тренер точно знает, что он делает.