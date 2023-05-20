7 комментариев

Проброс между ног, который изменил все.

23 апреля 2023 года исполнилось ровно двадцать лет с момента, когда защитник «Юнайтед» Джон О’Ши прокинул между ног обладателю «Золотого мяча», хавбеку «Мадрида» Луишу Фигу. Говорят, что португалец не может прийти в себя до сих пор (шутка).

Ирландское отделение голландского сервиса доставки еды Just Eat не осталось в стороне и отметило памятную дату этого громкого для местного футбола события. В семиминутном видео виновник «праздника» Джон О’Ши при поддержке людей, которые заочно поучаствовали в произошедшем, рассказывает о том, как этот момент изменил жизнь защитника «МЮ». На самом деле всего этого не было.

«Когда судьба звонит, ты отвечаешь», − довольно пафосно и самоуверенно начинает видео Джон О’Ши. Тем временем нам объясняют, против какого грозного соперника предстояло играть защитнику «Юнайтед», сотворившему настоящее чудо на поле.

Джо Моллой, спортивный телеведущий: «В одном углу у нас есть чемпионы 99-го года, в другом − «галактикос». Ничего круче, чем это, быть не могло».

Шэй Гивен, бывший игрок сборной Ирландии: «Джон был особенным. Он был топ, топ, топ, топ-игрок, но он хотел быть топ, топ, топ, топ, топ-игроком».

Оуэн Колган, друг и персональный тренер: «Я был его другом и персональным тренером. Смешно то, что на самом деле я был игроком получше, чем Джон».

Карлос Фернандес, спортивный обозреватель: «Помню, что когда увидел его, то подумал: кто этот долговязый мальчик с мячом против «галактикос». Ха-ха-ха, ха-ха-ха».

Шэй Гивен: «Джон чувствовал, что его не замечают, что вокруг много опытных игроков, на которых больше обращают внимание».

Джо Моллой: «В этой игре были лучшие из лучших, но даже среди них один игрок выделялся».

Оказывается, что свою жертву ирландец выбрал еще перед матчем. В коротких репликах мы узнаем, как это было.

Джон О’Ши: «Не говорю, что он не был угрозой или я не уважал его игру».

Шэй Гивен: «Он рассказывал вам историю, которая произошла в туннеле?»

Джон О’Ши: «Я осмотрел туннель. Возможно, что это был взгляд уважения. Нет, я не оглядывался. Так, вот кто это будет [жертвой]».

Кто-то из игроков «Юнайтед» отправляет мяч на левый фланг. Его получает О’Ши. Он видит перед собой соперника и пробрасывает ему между ног. Это был Луиш Фигу.

Джон О’Ши: «Я был готов убивать. Принял это на свой счет».

После этого «проброса между ног» все спортивные СМИ написали, что ирландец − настоящий волшебник. Все стали называть его призраком nutmeg, он стал глобальной суперзвездой. «Он постоянно повторял «Я звезда, я звезда. Я большая яркая звезда», − рассказывает Колган.

Джона О’Ши стали приглашать на вечерние шоу, у него появились толпы поклонников и поклонниц, его фотографии не сходили с обложек самых известных мировых изданий. Дошло до того, что его именем стали называть животных, а некоторые фанаты били себе татуировки с 22-м номером и фамилией защитника на спине. В родном Уотерфорде все сходили с ума по О’Ши.

Однако эта известность сыграла с ним злую шутку. Джон настолько поверил в то, что его невозможно победить, что он разучился проигрывать. Он всегда хотел побеждать, будь то игра в гольф с друзьями или простое пробитие пенальти на тренировках. «Когда я отбил его пенальти, он перестал со мной разговаривать. Это продолжалось полтора года», − утверждает Гивен.

«Я не хочу извиняться за то, что всегда хочу быть победителем», − отвечает ему Джон.

Позже О’Ши решил срежиссировать и спродюссировать фильм под названием Space John, который провалился в прокате и получил ужасные отзывы у критиков. «Несмотря на то, что Джон был отличным футболистом, актер из него вышел никакой», − разоткровенничался Моллой. А люди начали сомневаться, так ли хорош был Джон О’Ши.

Ирландец утверждает, что эти сомнения стали его мотивацией, однако друг и тренер опровергает его слова. «Он хотел вновь играть в Лиге чемпионов и поднимать вес, как маленький хетчбэк. Он не знал, каково это не быть чемпионом. Он просто хотел быть топ, топ, топ, топом».

«Король вернулся», «он заткнул критиков», «обладатель Лиги чемпионов» − слова, которые стали произносить в адрес Джона О’Ши после того, как он вновь обрел себя.

Оуэн Колган: «Один из самых прекрасных моментов в жизни. Я уже стал отцом, но это в несколько раз круче».

Джо Моллой: «Есть победа Италии в 1990-м, а есть это. Это намного круче».

В конце сам герой и Шей Гивен сдаются, так как не могут всерьез говорить все то, что им написали сценаристы ролика. «Это были всего три с половиной секунд моей жизни», − говорит Джон. И семь с лишним минут нашей жизни, которые могли бы заставить поверить нас в то, что такой финт мог действительно изменить все.

Вот как на самом деле вспоминает этот момент защитник «Юнайтед»

«Все происходило уже потом, когда люди начали писать мне сообщения, − вспоминает Джон О’Ши. − Кто-то мне даже прислал по почте футболки с надписью «Я пробросил между ног Луишу Фигу». Даже как-то странно спустя двадцать лет говорить об этом. Странно, что люди все еще хотят вспоминать момент».

Несмотря на то, что в той игре «Юнайтед» победил 4:3, но по сумме двух матчей [первая игра завершилась победой «Мадрида» 3:1] дальше прошли «сливочные». Учитывая этот факт, О’Ши считает, что Фигу больше выиграл от того происшествия.

«Я бы предпочел, чтобы Фигу сделал это со мной 100 раз, и мы выиграли матч. Он поступил хорошо, он посмеялся последним».