7 комментариев

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📹20 лет назад О’Ши прокинул между ног Луишу Фигу. В Ирландии этому моменту посвятили уморительный ролик

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Футбол Футбол

Проброс между ног, который изменил все.

23 апреля 2023 года исполнилось ровно двадцать лет с момента, когда защитник «Юнайтед» Джон О’Ши прокинул между ног обладателю «Золотого мяча», хавбеку «Мадрида» Луишу Фигу. Говорят, что португалец не может прийти в себя до сих пор (шутка).

Ирландское отделение голландского сервиса доставки еды Just Eat не осталось в стороне и отметило памятную дату этого громкого для местного футбола события. В семиминутном видео виновник «праздника» Джон О’Ши при поддержке людей, которые заочно поучаствовали в произошедшем, рассказывает о том, как этот момент изменил жизнь защитника «МЮ». На самом деле всего этого не было.

«Когда судьба звонит, ты отвечаешь», − довольно пафосно и самоуверенно начинает видео Джон О’Ши. Тем временем нам объясняют, против какого грозного соперника предстояло играть защитнику «Юнайтед», сотворившему настоящее чудо на поле.

Джо Моллой, спортивный телеведущий: «В одном углу у нас есть чемпионы 99-го года, в другом − «галактикос». Ничего круче, чем это, быть не могло».

Шэй Гивен, бывший игрок сборной Ирландии: «Джон был особенным. Он был топ, топ, топ, топ-игрок, но он хотел быть топ, топ, топ, топ, топ-игроком».

Оуэн Колган, друг и персональный тренер: «Я был его другом и персональным тренером. Смешно то, что на самом деле я был игроком получше, чем Джон».

Карлос Фернандес, спортивный обозреватель: «Помню, что когда увидел его, то подумал: кто этот долговязый мальчик с мячом против «галактикос». Ха-ха-ха, ха-ха-ха».

Шэй Гивен: «Джон чувствовал, что его не замечают, что вокруг много опытных игроков, на которых больше обращают внимание».

Джо Моллой: «В этой игре были лучшие из лучших, но даже среди них один игрок выделялся».

Оказывается, что свою жертву ирландец выбрал еще перед матчем. В коротких репликах мы узнаем, как это было.

Джон О’Ши: «Не говорю, что он не был угрозой или я не уважал его игру».

Шэй Гивен: «Он рассказывал вам историю, которая произошла в туннеле?»

Джон О’Ши: «Я осмотрел туннель. Возможно, что это был взгляд уважения. Нет, я не оглядывался. Так, вот кто это будет [жертвой]».

Кто-то из игроков «Юнайтед» отправляет мяч на левый фланг. Его получает О’Ши. Он видит перед собой соперника и пробрасывает ему между ног. Это был Луиш Фигу.

Джон О’Ши: «Я был готов убивать. Принял это на свой счет».

После этого «проброса между ног» все спортивные СМИ написали, что ирландец − настоящий волшебник. Все стали называть его призраком nutmeg, он стал глобальной суперзвездой. «Он постоянно повторял «Я звезда, я звезда. Я большая яркая звезда»,  − рассказывает Колган.

Джона О’Ши стали приглашать на вечерние шоу, у него появились толпы поклонников и поклонниц, его фотографии не сходили с обложек самых известных мировых изданий. Дошло до того, что его именем стали называть животных, а некоторые фанаты били себе татуировки с 22-м номером и фамилией защитника на спине. В родном Уотерфорде все сходили с ума по О’Ши.

Однако эта известность сыграла с ним злую шутку. Джон настолько поверил в то, что его невозможно победить, что он разучился проигрывать. Он всегда хотел побеждать, будь то игра в гольф с друзьями или простое пробитие пенальти на тренировках. «Когда я отбил его пенальти, он перестал со мной разговаривать. Это продолжалось полтора года», − утверждает Гивен.

«Я не хочу извиняться за то, что всегда хочу быть победителем», − отвечает ему Джон.

Позже О’Ши решил срежиссировать и спродюссировать фильм под названием Space John, который провалился в прокате и получил ужасные отзывы у критиков. «Несмотря на то, что Джон был отличным футболистом, актер из него вышел никакой», − разоткровенничался Моллой. А люди начали сомневаться, так ли хорош был Джон О’Ши.

Ирландец утверждает, что эти сомнения стали его мотивацией, однако друг и тренер опровергает его слова. «Он хотел вновь играть в Лиге чемпионов и поднимать вес, как маленький хетчбэк. Он не знал, каково это не быть чемпионом. Он просто хотел быть топ, топ, топ, топом».

«Король вернулся», «он заткнул критиков», «обладатель Лиги чемпионов» − слова, которые стали произносить в адрес Джона О’Ши после того, как он вновь обрел себя.

Оуэн Колган: «Один из самых прекрасных моментов в жизни. Я уже стал отцом, но это в несколько раз круче».

Джо Моллой: «Есть победа Италии в 1990-м, а есть это. Это намного круче».

 

В конце сам герой и Шей Гивен сдаются, так как не могут всерьез говорить все то, что им написали сценаристы ролика. «Это были всего три с половиной секунд моей жизни», − говорит Джон. И семь с лишним минут нашей жизни, которые могли бы заставить поверить нас в то, что такой финт мог действительно изменить все.

Вот как на самом деле вспоминает этот момент защитник «Юнайтед»

«Все происходило уже потом, когда люди начали писать мне сообщения, − вспоминает Джон О’Ши. − Кто-то мне даже прислал по почте футболки с надписью «Я пробросил между ног Луишу Фигу». Даже как-то странно спустя двадцать лет говорить об этом. Странно, что люди все еще хотят вспоминать момент».

Несмотря на то, что в той игре «Юнайтед» победил 4:3, но по сумме двух матчей [первая игра завершилась победой «Мадрида» 3:1] дальше прошли «сливочные». Учитывая этот факт, О’Ши считает, что Фигу больше выиграл от того происшествия.

«Я бы предпочел, чтобы Фигу сделал это со мной 100 раз, и мы выиграли матч. Он поступил хорошо, он посмеялся последним».

7 комментариев

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Джон Хартсон
Самый техничный вратарь в истории футбола
+8
0
+8
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El Kapitan
Ответ Спортлото
При САФе даже такие бревна как О’ши и Уэс Браун - играли на равныхс лучшими звездами мирового футбола
Фигассе - бревна. Такие "бревна" в любой команде апл не затерялись бы.
+1
0
+1
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Dmitry Shaolin
На самом деле, между ног пробросить - самое простое, что можно сделать, потому, что внимание защитника по сторонам сосредоточено, ноги расставлены, более того, между ног даже специально пропускают, что бы потом поставить корпус. Не понимаю этого маразма заострять внимание на пробросе.
0
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