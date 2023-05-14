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Сульшер рассказал, за что сэр Алекс извинялся перед ним во время последнего сезона Оле в «МЮ»

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Оле-Гуннар Сульшер Оле-Гуннар Сульшер
Футбол Футбол

Оле-Гуннар Сульшер рассказал об одном разговоре, который у него был с сэром Алексом Фергюсоном относительно Криштиану Роналду, когда он был менеджером «Манчестер Юнайтед».

Шотландец извинился перед Оле за критику его решения отправить Роналду на скамейку запасных в его последнем сезоне на «Олд Траффорд».

Сульшер сказал: «Это единственный раз, когда сэр Алекс извинился передо мной.

«Его засняли на видео, где он сказал: «Вы всегда должны играть со своими лучшими игроками» после того, как Роналду провел одну игру на скамейке запасных.

Он (Фергюсон) позвонил мне и извинился, потому что знает, как это сложно. Достаточно сложно быть менеджером «Манчестер Юнайтед» без советов бывших менеджеров».

В итоге Сульшер был уволен в середине сезона 21/22. Норвежец вернулся на «Олд Траффорд» впервые с 2021 года, чтобы в субботу увидеть, как его бывшая команда победила «Волков».

3 комментария

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Денис Мартин
Ответ ДедаДома.нет
Пусть идет Кардиф тренировать. Нам такие голумы не нужны. Да и совсем не интересно, кто перед кем извинялся.
Если клоуны не нужны, то что ты здесь делаешь?
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ДедаДома.нет
Ответ Денис Мартин
Если клоуны не нужны, то что ты здесь делаешь?
Научись читать. И мать попроси туалетную бумагу подать. Ты обгадился.
+1
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