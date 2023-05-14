Оле-Гуннар Сульшер рассказал об одном разговоре, который у него был с сэром Алексом Фергюсоном относительно Криштиану Роналду, когда он был менеджером «Манчестер Юнайтед».

Шотландец извинился перед Оле за критику его решения отправить Роналду на скамейку запасных в его последнем сезоне на «Олд Траффорд».

Сульшер сказал: «Это единственный раз, когда сэр Алекс извинился передо мной.

«Его засняли на видео, где он сказал: «Вы всегда должны играть со своими лучшими игроками» после того, как Роналду провел одну игру на скамейке запасных.

Он (Фергюсон) позвонил мне и извинился, потому что знает, как это сложно. Достаточно сложно быть менеджером «Манчестер Юнайтед» без советов бывших менеджеров».

В итоге Сульшер был уволен в середине сезона 21/22. Норвежец вернулся на «Олд Траффорд» впервые с 2021 года, чтобы в субботу увидеть, как его бывшая команда победила «Волков».