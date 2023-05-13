Потом поздравил.

Алехандро Гарначо отметился блестящим голом за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Вулверхэмптона».

Уже в дополнительное время Бруну Фернандеш отправил аргентинца на рандеву с вратарем в сопровождении лишь одного защитника.

Юноша справился с задачей и поразил ворота соперника. Но есть еще один любопытный момент - действия Ваута Вегорста.

Смотрите, как голландец предлагал себя, находясь в не самой выгодной позиции.

Аргентинец решил закончить момент сам, что не сильно обрадовало голландца, несмотря на забитый мяч команды.

Вегорст, казалось, был немного расстроен, но все же подошел к Гарначо, чтобы поздравить его с голом и избежать ненужных скандалов.

Он поцеловал его в голову.

Напомним, что Ваут Вегорст еще не забивал в АПЛ.