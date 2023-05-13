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😕 Видели реакцию Вегорста на гол Гарначо? Голландец не дождался паса и расстроился. Странно, ведь он находился совсем в невыгодной позиции

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Потом поздравил.

Алехандро Гарначо отметился блестящим голом за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Вулверхэмптона».

Уже в дополнительное время Бруну Фернандеш отправил аргентинца на рандеву с вратарем в сопровождении лишь одного защитника.

Юноша справился с задачей и поразил ворота соперника. Но есть еще один любопытный момент - действия Ваута Вегорста.

Смотрите, как голландец предлагал себя, находясь в не самой выгодной позиции.

Аргентинец решил закончить момент сам, что не сильно обрадовало голландца, несмотря на забитый мяч команды.

Вегорст, казалось, был немного расстроен, но все же подошел к Гарначо, чтобы поздравить его с голом и избежать ненужных скандалов.

Он поцеловал его в голову.

Напомним, что Ваут Вегорст еще не забивал в АПЛ.

3 комментария

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Данил Кулинский
Вообще, более выгодная позиция была у Гарначо, даже из под защитника
+2
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+2
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ДедаДома.нет
Голландца можно понять
0
0
0
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