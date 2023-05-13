😕 Видели реакцию Вегорста на гол Гарначо? Голландец не дождался паса и расстроился. Странно, ведь он находился совсем в невыгодной позиции
Потом поздравил.
Алехандро Гарначо отметился блестящим голом за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Вулверхэмптона».
Уже в дополнительное время Бруну Фернандеш отправил аргентинца на рандеву с вратарем в сопровождении лишь одного защитника.
Юноша справился с задачей и поразил ворота соперника. Но есть еще один любопытный момент - действия Ваута Вегорста.
Смотрите, как голландец предлагал себя, находясь в не самой выгодной позиции.
Аргентинец решил закончить момент сам, что не сильно обрадовало голландца, несмотря на забитый мяч команды.
Вегорст, казалось, был немного расстроен, но все же подошел к Гарначо, чтобы поздравить его с голом и избежать ненужных скандалов.
Он поцеловал его в голову.
Напомним, что Ваут Вегорст еще не забивал в АПЛ.
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