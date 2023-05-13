12 комментариев

«Снежинки». Сульшер вынес жесткий приговор новому поколению игроков «Манчестер Юнайтед»
Не пощадил.
Оле-Гуннар Сульшер сравнил команду «Манчестер Юнайтед», в которой он играл, с той, которой он руководил до увольнения, которое произошло в конце 2021 года. И итог этого сравнения точно не в пользу нынешних игроков.
На днях норвежский тренер впервые развернуто рассказал о времени, проведенном в «МЮ», в рамках мероприятия «Вечер с Сульшером», которое полностью процитировал The Athletic.
Оле вспомнил, что у него были сложности с некоторыми игроками первой команды, когда он тренировал «красных дьяволов», и он связал это с недостатком характера:
«Парни в той раздевалке были просто фантастическими. [Рой Кин] Кино был лидером, на которого все равнялись. Дэвид Мэй был шутником, клоуном. Гари [Невилл] по-прежнему самый занятой, и тогда он тоже был самым занятым. Никки [Батт] и Гиггзи [Райан Гиггз] были артистами. Это была просто фантастическая раздевалка. Победители, которые ненавидели проигрывать. У них было несколько драк, как и положено, после неудачных игр. Мы все должны были встряхивать друг друга.
Если вы сделаете такое с мальчиками сейчас, они сразу же приведут своих пап, мам или агентов… Снежинки. Немногие из нынешних игроков выжили бы в той раздевалке».
Сульшер действительно делал все возможное для «МЮ», пока был тренером, но разлады в раздевалке, травмы и неудачный состав привели к его увольнению.
Просто я топлю за М.Ю. уже почти 30 лет,из своих 45 и я помню это время ,за которое говорил Оле...
Ну вспомните,разве в том М.Ю.были звёзды?!?
Да их не было,просто была команда, которая очень не любила проигрывать...
Хочу,чтобы тот Юнайтед вернулся ,и как всегда на прощание Glory Glory Man.Unaited😎😎😎👑👑👑
M.Ю навсегда 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥