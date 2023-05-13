12 комментариев

Не пощадил.

Оле-Гуннар Сульшер сравнил команду «Манчестер Юнайтед», в которой он играл, с той, которой он руководил до увольнения, которое произошло в конце 2021 года. И итог этого сравнения точно не в пользу нынешних игроков.

На днях норвежский тренер впервые развернуто рассказал о времени, проведенном в «МЮ», в рамках мероприятия «Вечер с Сульшером», которое полностью процитировал The Athletic.

Оле вспомнил, что у него были сложности с некоторыми игроками первой команды, когда он тренировал «красных дьяволов», и он связал это с недостатком характера:

«Парни в той раздевалке были просто фантастическими. [Рой Кин] Кино был лидером, на которого все равнялись. Дэвид Мэй был шутником, клоуном. Гари [Невилл] по-прежнему самый занятой, и тогда он тоже был самым занятым. Никки [Батт] и Гиггзи [Райан Гиггз] были артистами. Это была просто фантастическая раздевалка. Победители, которые ненавидели проигрывать. У них было несколько драк, как и положено, после неудачных игр. Мы все должны были встряхивать друг друга.

Если вы сделаете такое с мальчиками сейчас, они сразу же приведут своих пап, мам или агентов… Снежинки. Немногие из нынешних игроков выжили бы в той раздевалке».

Сульшер действительно делал все возможное для «МЮ», пока был тренером, но разлады в раздевалке, травмы и неудачный состав привели к его увольнению.