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«Снежинки». Сульшер вынес жесткий приговор новому поколению игроков «Манчестер Юнайтед»

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Оле-Гуннар Сульшер Оле-Гуннар Сульшер
Футбол Футбол

Не пощадил.

Оле-Гуннар Сульшер сравнил команду «Манчестер Юнайтед», в которой он играл, с той, которой он руководил до увольнения, которое произошло в конце 2021 года. И итог этого сравнения точно не в пользу нынешних игроков.

На днях норвежский тренер впервые развернуто рассказал о времени, проведенном в «МЮ», в рамках мероприятия «Вечер с Сульшером», которое полностью процитировал The Athletic.

Оле вспомнил, что у него были сложности с некоторыми игроками первой команды, когда он тренировал «красных дьяволов», и он связал это с недостатком характера:

«Парни в той раздевалке были просто фантастическими. [Рой Кин] Кино был лидером, на которого все равнялись. Дэвид Мэй был шутником, клоуном. Гари [Невилл] по-прежнему самый занятой, и тогда он тоже был самым занятым. Никки [Батт] и Гиггзи [Райан Гиггз] были артистами. Это была просто фантастическая раздевалка. Победители, которые ненавидели проигрывать. У них было несколько драк, как и положено, после неудачных игр. Мы все должны были встряхивать друг друга.

Если вы сделаете такое с мальчиками сейчас, они сразу же приведут своих пап, мам или агентов… Снежинки. Немногие из нынешних игроков выжили бы в той раздевалке».

Сульшер действительно делал все возможное для «МЮ», пока был тренером, но разлады в раздевалке, травмы и неудачный состав привели к его увольнению.

12 комментариев

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piper65
Было время, когда большой футбол был мужской игрой, в которой были личности, а сейчас в основном это мальчики из соцсетей, настоящих бойцов днем с огнем не сыщешь
+16
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+16
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mansur_axe
Кто бы что не говорил при Сульшере МЮ играл лучше и не зависим был от формы Решфорда.
+10
-2
+8
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Berlin Alexanderplatz
Сольскьяер фигни не скажет
+3
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А.В. Бубнов
Эх, Сульшер, лучший тренер...
+2
0
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Всё правильно говорит, что в команде много слабохарактерных. К таким игрокам я бы отнес в первую очередь Де Хея (либо ловит кураж либо допускает ошибки), Магвуйр, Марсьяль, Санчо, Бруно Фернандеш.
+2
-1
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Frenkiee
Футбол тоже меняется старик) тогда футболисты воевали как гладиаторы. А сейчас актеры и тиктокеры
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Red26
Полностью согласен с Оле,а вообще надо было его оставить, я думаю,что со временем, он смог сделать М.Ю.по настоящему командой, которая была "жадной "до побед и когда они выходили на поле-они просто рвали всех...ууууухх,как я соскучился за таким М.Ю.
Просто я топлю за М.Ю. уже почти 30 лет,из своих 45 и я помню это время ,за которое говорил Оле...
Ну вспомните,разве в том М.Ю.были звёзды?!?
Да их не было,просто была команда, которая очень не любила проигрывать...
Хочу,чтобы тот Юнайтед вернулся ,и как всегда на прощание Glory Glory Man.Unaited😎😎😎👑👑👑

M.Ю навсегда 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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mj23.net
Ответ piper65
Было время, когда большой футбол был мужской игрой, в которой были личности, а сейчас в основном это мальчики из соцсетей, настоящих бойцов днем с огнем не сыщешь
Ну не так там было. Многие были именно такими же мальчиками со своими модными тараканами. Они попадали в эту раздевалку и начинался процесс становления))) Многие игроки Юнайтед рассказывали, как первый раз попадали под фен Ферги или под "дедовщину"))) Сейчас уже у каждого игрока свой агент и тд. Ну из серии наших современных школ, где родители могут отчитать учителей. В такой атмосфере тяжело работать, особенно молодым учителям.
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ДедаДома.нет
Ответ mansur_axe
Кто бы что не говорил при Сульшере МЮ играл лучше и не зависим был от формы Решфорда.
Лучше !? Ха ха ха
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Neron
Ответ mansur_axe
Кто бы что не говорил при Сульшере МЮ играл лучше и не зависим был от формы Решфорда.
Он был зависим от формы и присутствия Погба)))
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Nickolay Lyskov
Ответ Neron
Он был зависим от формы и присутствия Погба)))
Равно как и сейчас МЮ зависим от формы и присутствия Бруно.
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mj23.net
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Всё правильно говорит, что в команде много слабохарактерных. К таким игрокам я бы отнес в первую очередь Де Хея (либо ловит кураж либо допускает ошибки), Магвуйр, Марсьяль, Санчо, Бруно Фернандеш.
Бруно как раз не слабохарактерный. Он истеричен на поле, не более. Но в той раздевалке он как раз один из немногих, кто бы выжил) И ему за его истерики тот же Кин с САФом такой бы фен устроили, что быстро бы перестал.
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