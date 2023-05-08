7 комментариев

«В ходе переговоров клуб сказал мне». Вегорст открыто заявил, что хочет остаться в «МЮ», и опроверг слухи
Но каким будет решение в конце сезона?..
Ваут Вегорст прямо сказал, что счастлив в «Манчестер Юнайтед» и не хочет уходить этим летом.
Форвард присоединился к клубу на правах аренды в январе в качестве краткосрочной замены Криштиану Роналду — он провел за клуб 27 матчей.
Он старательно выполняет большой объем работы на поле, однако его усилия впечатлили далеко не всех, учитывая, что нападающий забил всего 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В последнее время нидерландец получает меньше игрового времени, так как Антони Марсьяль вернулся в форму — Ваут вышел в стартовом составе лишь в одном матче из последних десяти.
Несмотря на все это, Вегорст надеется, что у него есть будущее в «Юнайтед».
После поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма» в воскресенье голландский форвард дал интервью The Times, где он выразил свое желание остаться на «Олд Траффорд»:
«Я парень, который любит играть в футбол. Когда игровое время уменьшается, как это было в последнее время, начинаешь понимать, чего тебе не хватает. Если клуб хочет сохранить меня, я должен знать, какую роль они придумают для меня.
В ходе переговоров клуб сказал, что очень доволен мной. Мне не сообщали, что «Манчестер Юнайтед» не хочет продолжать со мной работать. Они ценят меня. Они верят, что я очень полезен.
Конечно, я слышал разные вещи в СМИ. Нужно подождать и посмотреть, что произойдёт, а пока стоит сосредоточиться на наших целях в чемпионате и Кубке».
А вы бы оставили этого парня в «МЮ»?
Та ну вас! Пусть остаётся, в отличие от Марсика он хотя бы здоров, бегает как заведенный и зп такую не попросит. Сидеть под топ-форвардом и подменять его на кубки или ещё где-то, самое то. Тем более, уверен, его вполне устроит такая роль, человек счастлив от самой возможности находиться в МЮ. Даже если он будет выходить на подмены раз в 5 игр, раздевалка от него только выиграет
Бегает, прыгает, выкладывается, но... Не забивает.
МЮ должен бороться за чемпионство. Рэшфорд выдал неплохой отрезок, а сейчас тишина, и атака просто беззубая. Нужны норм форварды как в основу, так и на скамейку, который может выйти на 10-15 минут, и сделать разницу. А вегорст, спасибо, и хорошей дороги.