7 комментариев

Но каким будет решение в конце сезона?..

Ваут Вегорст прямо сказал, что счастлив в «Манчестер Юнайтед» и не хочет уходить этим летом.

Форвард присоединился к клубу на правах аренды в январе в качестве краткосрочной замены Криштиану Роналду — он провел за клуб 27 матчей.

Он старательно выполняет большой объем работы на поле, однако его усилия впечатлили далеко не всех, учитывая, что нападающий забил всего 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В последнее время нидерландец получает меньше игрового времени, так как Антони Марсьяль вернулся в форму — Ваут вышел в стартовом составе лишь в одном матче из последних десяти.

Несмотря на все это, Вегорст надеется, что у него есть будущее в «Юнайтед».

После поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма» в воскресенье голландский форвард дал интервью The Times, где он выразил свое желание остаться на «Олд Траффорд»:

«Я парень, который любит играть в футбол. Когда игровое время уменьшается, как это было в последнее время, начинаешь понимать, чего тебе не хватает. Если клуб хочет сохранить меня, я должен знать, какую роль они придумают для меня.

В ходе переговоров клуб сказал, что очень доволен мной. Мне не сообщали, что «Манчестер Юнайтед» не хочет продолжать со мной работать. Они ценят меня. Они верят, что я очень полезен.

Конечно, я слышал разные вещи в СМИ. Нужно подождать и посмотреть, что произойдёт, а пока стоит сосредоточиться на наших целях в чемпионате и Кубке».

А вы бы оставили этого парня в «МЮ»?