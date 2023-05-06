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«Есть только один король». Фанаты «Манчестер Юнайтед» в восторге от поста Эрика Кантоны в день коронации Карла III 👑

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База.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» пришли в восторг от нового поста Эрика Кантоны в социальных сетях.

Сегодня в Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошла церемония коронации Карла III. Но, как утверждает экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», у этой страны есть только один король, и его зовут не Карл.

Кантона выложил в своих соцсетях фото, на котором он изображен в образе монарха.

Image: Instagram/Eric Cantona

Подпись к нему гласит: «Есть только один король».

Фанаты «Манчестер Юнайтед» абсолютно согласны с заявлением легенды клуба, и они выразили свою поддержку в соцсетях.

💬 «И так было всегда».

💬 «Приветствую короля Кантону».

💬 «Чистая правда».

💬 «Боже, храни короля».

💬 «Единственный король».

Француз провел пять сезонов в «Манчестер Юнайтед», и за это время выиграл четыре титула Премьер-лиги, не говоря уже о двух Кубках Англии.

Он забил 82 гола за «красных дьяволов», и даже спустя годы фанаты считают его одним из лучших игроков в истории команды.

26 комментариев

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RedDevil1909
Ответ Василий Кандинский
А Де Брюйне тогда кто?
конь в пальто
+25
-1
+24
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udod
как-то он на картине на Шона Коннери смахивает
+15
-1
+14
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ValmontZ
Ответ Василий Кандинский
А Де Брюйне тогда кто?
ремесленник
+14
-1
+13
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Северный болельщик
Королей полно в европах, а Царь у нас один! И он когда-нибудь захочет получить лицензию!
+5
-1
+4
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SegaYasch
КантонУ!!!
Боже, как же больно глазам!
Не склоняется у него фамилия
+4
0
+4
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bikav
Ответ udod
как-то он на картине на Шона Коннери смахивает
На Каневского
+4
0
+4
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roni11
Как летит время...Кантона помню..это была бомба..но сейчас время роботов, а не личностей...и что он забил за 5 лет тот же Холанд сделает за 1,5. Года. Но такой страсти такого футбола больше не будет никогда.
+4
0
+4
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dpv
Ответ Северный болельщик
Королей полно в европах, а Царь у нас один! И он когда-нибудь захочет получить лицензию!
Вроде хочет. Но там бумажки какие-то заполнять надо
+2
0
+2
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Artem Gavrishov
Красавец!
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Виктор Войнов
Царь то покруче будет))
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Sgt. Elias Grodin
Только вчера с ним новый фильм смотрел.
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Милостивый Государь
у них что, нет статьи за дискредитацию королевской власти?? Совсем деграднули англосаксы...
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udod
Ответ bikav
На Каневского
что-то есть и от Шурика
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K. Eropegov
Ответ udod
как-то он на картине на Шона Коннери смахивает
Мне почему-то напомнил Луи де Фюнеса. Хотя, казалось бы, какое уж там сходство. Но напомнил.
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Алар
Силён!
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Коля Фокин
а вы уверены, что "Кантоны"?
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Pavel Yurkovets
Ответ #SharkTeam
Кантона не настолько крут был как о нем вещают. Результативность не такая уж крутая, в сборной тоже не особо шло. Много было игроков лучше. Распиарен локально в юнайтеде это да, но говорить о нем как мировой звезде, большое преувеличение, нападающий среднего уровня по мировым меркам. Тот же Анри на голову или даже две выше
Завидуйте молча у вас в мс кроме дебрюйне и агуеро запомнить не кого !!! Все все время !
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Pavel Yurkovets
Ответ #SharkTeam
Кантона не настолько крут был как о нем вещают. Результативность не такая уж крутая, в сборной тоже не особо шло. Много было игроков лучше. Распиарен локально в юнайтеде это да, но говорить о нем как мировой звезде, большое преувеличение, нападающий среднего уровня по мировым меркам. Тот же Анри на голову или даже две выше
А эрик чтоб ты знал играл прекрасно!!! Если ты не видел его игру
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Алан Кайтуков
Ответ Василий Кандинский
А Де Брюйне тогда кто?
Ты его с Кантона сравниваешь? 🤣🤣🤣 а кто вообще такой де Брюйне, хороший игрок но не больше.. Сравнил xyй с трамвайной ручкой
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