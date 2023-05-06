26 комментариев

«Есть только один король». Фанаты «Манчестер Юнайтед» в восторге от поста Эрика Кантоны в день коронации Карла III 👑
База.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» пришли в восторг от нового поста Эрика Кантоны в социальных сетях.
Сегодня в Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошла церемония коронации Карла III. Но, как утверждает экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», у этой страны есть только один король, и его зовут не Карл.
Кантона выложил в своих соцсетях фото, на котором он изображен в образе монарха.
Подпись к нему гласит: «Есть только один король».
Фанаты «Манчестер Юнайтед» абсолютно согласны с заявлением легенды клуба, и они выразили свою поддержку в соцсетях.
💬 «И так было всегда».
💬 «Приветствую короля Кантону».
💬 «Чистая правда».
💬 «Боже, храни короля».
💬 «Единственный король».
Француз провел пять сезонов в «Манчестер Юнайтед», и за это время выиграл четыре титула Премьер-лиги, не говоря уже о двух Кубках Англии.
Он забил 82 гола за «красных дьяволов», и даже спустя годы фанаты считают его одним из лучших игроков в истории команды.
Боже, как же больно глазам!
Не склоняется у него фамилия