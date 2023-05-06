26 комментариев

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Фанаты «Манчестер Юнайтед» пришли в восторг от нового поста Эрика Кантоны в социальных сетях.

Сегодня в Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошла церемония коронации Карла III. Но, как утверждает экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», у этой страны есть только один король, и его зовут не Карл.

Кантона выложил в своих соцсетях фото, на котором он изображен в образе монарха.

Подпись к нему гласит: «Есть только один король».

Фанаты «Манчестер Юнайтед» абсолютно согласны с заявлением легенды клуба, и они выразили свою поддержку в соцсетях.

💬 «И так было всегда».

💬 «Приветствую короля Кантону».

💬 «Чистая правда».

💬 «Боже, храни короля».

💬 «Единственный король».

Француз провел пять сезонов в «Манчестер Юнайтед», и за это время выиграл четыре титула Премьер-лиги, не говоря уже о двух Кубках Англии.

Он забил 82 гола за «красных дьяволов», и даже спустя годы фанаты считают его одним из лучших игроков в истории команды.