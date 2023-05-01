Или шейх Джассим все же кажется лучшим вариантом?

Каспер Шмейхель рассказал, каково играть в клубе, которым владеет сэр Джим Рэтклифф, и его слова могут прибавить оптимизма многим фанатам «Манчестер Юнайтед».

С тех пор, как семья Глейзеров объявила о продаже клуба, Рэтклифф и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани стали главными претендентами на место новых владельцев «красных дьяволов». На прошлой неделе завершился третий раунд торгов, и стало известно, что британский миллиардер опережает своего соперника.

Многим фанатам не понравились эти новости из-за того, что Рэтклифф хочет оставить Глейзерам миноритарную часть акций, однако они никак не смогут влиять на решения, касающиеся клуба.

У англичанина есть большой опыт в управлении спортивными командами, его компании INEOS уже принадлежат французская «Ницца» и швейцарская «Лозанна». И Каспер Шмейхель, сын легендарного голкипера «Манчестер Юнайтед» Петера, как раз выступает за клуб Рэтклиффа во Франции.

В связи с тем, что вскоре миллиардер вполне может стать владельцем «МЮ», в эфире «Monday Night Football» на Sky Sports Шмейхель рассказал, как это — играть в команде Рэтклиффа:

«Одна из главных причин, по которой я присоединился к «Ницце», — это INEOS, сэр Джим Рэтклифф и сэр Дэйв Брейлсфорд, их видение и то, как они хотят развивать свои команды. Потому что они добились успеха не только в бизнесе, но и в любом другом спортивном предприятии, в которое они вложили свои средства. Я думаю, что случай с «Манчестер Юнайтед» будет особенным, так как Джим является большим поклонником клуба, и это о многом говорит болельщикам.

Он из тех, кто глубоко заботится о клубе, я могу это сказать по моему собственному опыту в «Ницце». Он человек, который присутствует, приходит на игры, хорошо разбирается в футболе и имеет обширные знания об игре в целом.

На него работают такие люди, как Дэйв Брэйлсфорд, которые, опять же, часто появляется, и я думаю, что это главное. В любом клубе, в котором я играл, было так. Посмотрите, например, на «Лестер», владельцы всегда рядои, и команда чувствует их присутствие. Поэтому я думаю — и я предвзято надеюсь, что INEOS — фавориты торгов, — давайте подождем и посмотрим».

Рэтклифф купил Ниццу еще в 2019 году и, помимо футбола, также инвестировал в другие виды спорта, такие как велоспорт и Формула-1, при этом INEOS является одним из основных спонсоров команды Mercedes F1.