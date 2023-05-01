Каспер Шмейхель надеется, что Рэтклифф станет новым владельцем «Манчестер Юнайтед». Голкипер рассказал, каково играть за клуб британского миллиардера
Или шейх Джассим все же кажется лучшим вариантом?
Каспер Шмейхель рассказал, каково играть в клубе, которым владеет сэр Джим Рэтклифф, и его слова могут прибавить оптимизма многим фанатам «Манчестер Юнайтед».
С тех пор, как семья Глейзеров объявила о продаже клуба, Рэтклифф и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани стали главными претендентами на место новых владельцев «красных дьяволов». На прошлой неделе завершился третий раунд торгов, и стало известно, что британский миллиардер опережает своего соперника.
Многим фанатам не понравились эти новости из-за того, что Рэтклифф хочет оставить Глейзерам миноритарную часть акций, однако они никак не смогут влиять на решения, касающиеся клуба.
У англичанина есть большой опыт в управлении спортивными командами, его компании INEOS уже принадлежат французская «Ницца» и швейцарская «Лозанна». И Каспер Шмейхель, сын легендарного голкипера «Манчестер Юнайтед» Петера, как раз выступает за клуб Рэтклиффа во Франции.
В связи с тем, что вскоре миллиардер вполне может стать владельцем «МЮ», в эфире «Monday Night Football» на Sky Sports Шмейхель рассказал, как это — играть в команде Рэтклиффа:
«Одна из главных причин, по которой я присоединился к «Ницце», — это INEOS, сэр Джим Рэтклифф и сэр Дэйв Брейлсфорд, их видение и то, как они хотят развивать свои команды. Потому что они добились успеха не только в бизнесе, но и в любом другом спортивном предприятии, в которое они вложили свои средства. Я думаю, что случай с «Манчестер Юнайтед» будет особенным, так как Джим является большим поклонником клуба, и это о многом говорит болельщикам.
Он из тех, кто глубоко заботится о клубе, я могу это сказать по моему собственному опыту в «Ницце». Он человек, который присутствует, приходит на игры, хорошо разбирается в футболе и имеет обширные знания об игре в целом.
На него работают такие люди, как Дэйв Брэйлсфорд, которые, опять же, часто появляется, и я думаю, что это главное. В любом клубе, в котором я играл, было так. Посмотрите, например, на «Лестер», владельцы всегда рядои, и команда чувствует их присутствие. Поэтому я думаю — и я предвзято надеюсь, что INEOS — фавориты торгов, — давайте подождем и посмотрим».
Рэтклифф купил Ниццу еще в 2019 году и, помимо футбола, также инвестировал в другие виды спорта, такие как велоспорт и Формула-1, при этом INEOS является одним из основных спонсоров команды Mercedes F1.
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