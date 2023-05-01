Срок аренды Ваута Вегорста в «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.

Однако, по словам бывшего репортера Sky Sports Питера О'Рурка, клуб не планирует подписывать его на постоянной основе.

О'Рурк сказал GiveMeSport: «Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» не планирует подписывать Ваута Вегорста на постоянной основе.

Это был временный шаг в конце прошлого январского трансферного окна, чтобы заполнить пустоту после ухода Криштиану Роналду. Он пришел и проделал достойную работу, но не забил достаточного количества голов. Если бы он забил больше голов и, возможно, играл бы лучше, шансов на то, что сделка станет постоянной, было бы больше».

У Вегхорста был неутешительный период аренды на «Олд Траффорд», он забил всего два гола в 21 матче в этом сезоне и недавно также потерял свою стартовую роль.

Поскольку Эрик тен Хаг намерен летом подписать нападающего мирового уровня, маловероятно, что голландец вернется в «Манчестер Юнайтед» после истечения срока его аренды.