🧙🪄 Похоже, что промаху Солли Марча есть «разумное» объяснение. Вегорст заколдовал мяч поцелуем 💋
Грязные трюки голландца. Снова.
Ваут Вегорст, похоже, гарантировал себе место в истории «МЮ». Как минимум на пыльной полке.
Голландец не только забил важнейший гол в серии послематчевых пенальти с «Брайтоном», но и «заколдовал» мяч для Солли Марча, отправившего футбольный снаряд высоко над перекладиной.
Нападающий «МЮ» поцеловал круглого перед тем, как вручить его Марчу, направлявшемуся к точке.
Вегорст исполняет подобные вещи не в первый раз. Все помнят скандальное поведение голландца во время четвертьфинального матча ЧМ со сборной Аргентины, где Ваут задирал Мартинеса и вывел из себя даже Месси.
Безусловно, это грязные трюки. Но как относитесь к подобным моментам вы?
Нет не помню , зато помню свинское интервью Месси.
P.S.: А почему ты не заметил обращение Де Хеа к Марчу, ведь логично предположить, что оно намного сильнее повлияло на удар ? )))