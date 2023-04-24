Грязные трюки голландца. Снова.

Ваут Вегорст, похоже, гарантировал себе место в истории «МЮ». Как минимум на пыльной полке.

Голландец не только забил важнейший гол в серии послематчевых пенальти с «Брайтоном», но и «заколдовал» мяч для Солли Марча, отправившего футбольный снаряд высоко над перекладиной.

Нападающий «МЮ» поцеловал круглого перед тем, как вручить его Марчу, направлявшемуся к точке.

Вегорст исполняет подобные вещи не в первый раз. Все помнят скандальное поведение голландца во время четвертьфинального матча ЧМ со сборной Аргентины, где Ваут задирал Мартинеса и вывел из себя даже Месси.

Безусловно, это грязные трюки. Но как относитесь к подобным моментам вы?