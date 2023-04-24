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🧙🪄 Похоже, что промаху Солли Марча есть «разумное» объяснение. Вегорст заколдовал мяч поцелуем 💋

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Грязные трюки голландца. Снова.

Ваут Вегорст, похоже, гарантировал себе место в истории «МЮ». Как минимум на пыльной полке.

Голландец не только забил важнейший гол в серии послематчевых пенальти с «Брайтоном», но и «заколдовал» мяч для Солли Марча, отправившего футбольный снаряд высоко над перекладиной.

Нападающий «МЮ» поцеловал круглого перед тем, как вручить его Марчу, направлявшемуся к точке.

Вегорст исполняет подобные вещи не в первый раз. Все помнят скандальное поведение голландца во время четвертьфинального матча ЧМ со сборной Аргентины, где Ваут задирал Мартинеса и вывел из себя даже Месси.

Безусловно, это грязные трюки. Но как относитесь к подобным моментам вы?

4 комментария

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Павел Ларин
Ответ Эксперт со спортса
Что же тут грязного? Поцеловал и поцеловал
Вот поцеловал бы он мяч в засос с языком было бы грязно
+3
0
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Йозеф Кнехт
Ой-ой-ой ! Какие грязные трюки- поцеловал мяч, ещё и улыбнулся, глядя в глаза (на фото) ! И как его ещё не удалили ! ))
Нет не помню , зато помню свинское интервью Месси.
P.S.: А почему ты не заметил обращение Де Хеа к Марчу, ведь логично предположить, что оно намного сильнее повлияло на удар ? )))
+4
-3
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Эксперт со спортса
Что же тут грязного? Поцеловал и поцеловал
+1
-1
0
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Заур Исмайылов
Спасибо Де Хеа что довёл матч то серии, а то его засос даже не помог бы
0
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