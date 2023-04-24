«Я хотел взять один удар, я хотел стать одним из первых пяти бьющих», - заявил Ваут Вегорст после победы «Манчестер Юнайтед» над «Брайтоном» в Кубке Англии.

Манкунианцы одолели соперника в серии послематчевых пенальти, а нападающий сказал, что тен Хаг запретил ему бить одним из первых.

«Так решил тренер. Но да, я рад, что смог внести вклад в сегодняшнюю победу, так что это хорошее чувство.

Все здорово, это была наша цель на сегодня, и мы ее выполнили. Очень хорошо, что мы попали в финал.

Конечно, это другой турнир и другой трофей по сравнению с Лигой Европы. Мы разочарованы вылетом. Мы хотели взять три трофея, так что поражение стало очень большим разочарованием», - добавил Вегорст.

После игры тен Хаг признался, что «Юнайтед» практиковал пенальти, а также поблагодарил Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо за то, что вызвались пробить.

Напомним, что оба игрока не смогли реализовать удары в серии пенальти в финале Евро-2020. Футболисты получили много критики в свой адрес.