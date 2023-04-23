7 комментариев

Такой характер нужен команде.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Брайтона» в полуфинале Кубка Англии, не забив ни одного гола на протяжении драматичных 120 минут.

Команды то закрывались, то вновь вели открытую игру, но это не помогло ни одной из них открыть счет. В итоге все завершилось в серии пенальти, где манкунианцы не сделали ни одного промаха, но при этом Де Хеа ни совершил ни одного сейва. Солли Марч, полузащитник «Брайтона», отправил мяч не в ворота, а куда-то в сторону трибун, и Линделеф, вышедший к точке следующим, реализовал свой удар.

Как только защитник «красных дьяволов» забил, все игроки бросились праздновать друг с другом, а Ваут Вегорст побежал в противоположном направлении.

Он пробежал все поле «Уэмбли», чтобы прокатиться на коленях перед трибуной болельщиков «МЮ».

Вегорст без раздумий понесся в дальнюю часть стадиона.

Он бежал долго...

Неясно, останется ли Вегорст на «Олд Траффорд» после окончания этого сезона, но всего за несколько месяцев он успел оставить след в сердцах фанатов «Юнайтед», покорив их своей страстью и самоотдачей.