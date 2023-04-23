United Tweets
Блог

Как же Вегорст кайфует в «Юнайтед»! После победы в полуфинале Кубка пробежал все поле, чтобы отпраздновать с фанатами 🥹🔥

Ваут Вегорст Ваут Вегорст
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Кубок Англии Кубок Англии
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Такой характер нужен команде.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Брайтона» в полуфинале Кубка Англии, не забив ни одного гола на протяжении драматичных 120 минут.

Команды то закрывались, то вновь вели открытую игру, но это не помогло ни одной из них открыть счет. В итоге все завершилось в серии пенальти, где манкунианцы не сделали ни одного промаха, но при этом Де Хеа ни совершил ни одного сейва. Солли Марч, полузащитник «Брайтона», отправил мяч не в ворота, а куда-то в сторону трибун, и Линделеф, вышедший к точке следующим, реализовал свой удар.

Как только защитник «красных дьяволов» забил, все игроки бросились праздновать друг с другом, а Ваут Вегорст побежал в противоположном направлении.

Он пробежал все поле «Уэмбли», чтобы прокатиться на коленях перед трибуной болельщиков «МЮ».

Вегорст без раздумий понесся в дальнюю часть стадиона.

Он бежал долго...

Неясно, останется ли Вегорст на «Олд Траффорд» после окончания этого сезона, но всего за несколько месяцев он успел оставить след в сердцах фанатов «Юнайтед», покорив их своей страстью и самоотдачей.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давран Шеркулов
То, как он вывел из себя Солли Марча 🔥
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**Iscander**
После Севильи можно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Ботвинник
Да, он действительно кайфует от пребывания в МЮ.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serdar Muhatov
Мне вообще нравится этот игрок. Думаю однозначно надо его купить, у тому же дорого стоить не будет. Пусть не забивает много, но всего себя отдаёт на поле, и работает как надо. Помню Игало был в аренде у нас. Как парень играл, как он отдавал всего себя игре за этот клуб и говорил открыто чтотэто его мечта и даже забивал нормально так, но его не купили.... В этого надо брать, хотя бы для замен, но брать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaviknat
Да, у него не всегда всё получается. Да, возможно, он где-то обделён талантом. Но он играет Сердцем, а, иногда, это даже более важно, чем умение и талант. Не давая МЮ голов, он даёт команде, то, что дают не многие - страсть. И за это ему спасибо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Tregubov
Такой боец, как Ваут, нужен МЮ. Душой и телом проникся клубом!❤️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ Serdar Muhatov
Мне вообще нравится этот игрок. Думаю однозначно надо его купить, у тому же дорого стоить не будет. Пусть не забивает много, но всего себя отдаёт на поле, и работает как надо. Помню Игало был в аренде у нас. Как парень играл, как он отдавал всего себя игре за этот клуб и говорил открыто чтотэто его мечта и даже забивал нормально так, но его не купили.... В этого надо брать, хотя бы для замен, но брать.
Не согласен. Нужен топ форвард, вероятно Кейн и молодой на подмену и на перспективу, типа Фергюсона из того же Брайтона. Вегорсту надо сказать спасибо и до свиданья. Он уже выиграл один кубок и может выиграть ещё один, эмоции, которые в Бернли и близко не получил бы, так что он по-любому в выигрыше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий