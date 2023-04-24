10 комментариев

«Манчестер Юнайтед» одолел «Брайтон» в полуфинале Кубка Англии.

Команды не смогли забить в основное время, после овертайма на табло красовались нули. Все решила послематчевая серия пенальти, которая также длилась долго.

Шестой одиннадцатиметровый «МЮ» реализовал Вегорст. После этого Ваут взял мяч, поцеловал его и отдал следующему бьющему – Солли Марчу.

Полузащитнику «Брайтона» подошел к точке, пробил, но мяч полетел выше ворот.

Болельщики «МЮ» уверены, что Ваут помог сопернику промахнуться, а потому хвалят голландца за находчивость:

💭 «Поцелуй смерти».

💭 «Все ясно, «МЮ» купил Вегорста, потому что Ваут владеет сверхъестественными способностями».

💭 «Вегорст буквально проник в голову Солли Марча. Какой же гений».

💭 «Де Хеа и Вегорст устроили Марчу игры разума, а он даже не понял».

💭 «Поцелуй Вегорста вывел нас в финал Кубка. Попробуйте изменить мое мнение».

Ловкость губ, и никакого мошенничества.