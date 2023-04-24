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📸 Фанаты обратили внимание на поступок Вегорста, после которого игрок «Брайтона» не реализовал решающий пенальти в серии

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Солли Марч Солли Марч
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» одолел «Брайтон» в полуфинале Кубка Англии.

Команды не смогли забить в основное время, после овертайма на табло красовались нули. Все решила послематчевая серия пенальти, которая также длилась долго.

Шестой одиннадцатиметровый «МЮ» реализовал Вегорст. После этого Ваут взял мяч, поцеловал его и отдал следующему бьющему – Солли Марчу.

Полузащитнику «Брайтона» подошел к точке, пробил, но мяч полетел выше ворот.

Болельщики «МЮ» уверены, что Ваут помог сопернику промахнуться, а потому хвалят голландца за находчивость:

💭 «Поцелуй смерти».

💭 «Все ясно, «МЮ» купил Вегорста, потому что Ваут владеет сверхъестественными способностями».

💭 «Вегорст буквально проник в голову Солли Марча. Какой же гений».

💭 «Де Хеа и Вегорст устроили Марчу игры разума, а он даже не понял».

💭 «Поцелуй Вегорста вывел нас в финал Кубка. Попробуйте изменить мое мнение».

Ловкость губ, и никакого мошенничества.

10 комментариев

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muse muse
Прикольный он все таки парень, он ещё на полной скорости к трибуне болел подъехал)) вот что ни говори, а эта страсть и его горящие глаза очень подкупают)
+22
-1
+21
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ему надо было Де Хея целовать (как в свое время целовали голову бартеза, вроде бы Лоран Блан) чтобы отражал пенальти
+10
-1
+9
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Леонид Ботвинник
Ответ Андрей Andrey
МЮ и трофеи это не совместимо 😂 Севилья показала 😂😂😂
Действительно , откуда тебе в твои 13 лет знать о трофеях МЮ...
+3
0
+3
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Alisher Sobirjonov
На Энфилде тоже наколдовал,но увы команду перепутал(
+3
-1
+2
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Леонид Ботвинник
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ему надо было Де Хея целовать (как в свое время целовали голову бартеза, вроде бы Лоран Блан) чтобы отражал пенальти
Бартез лысый был, его проще целовать было ))
+1
0
+1
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Алан Кайтуков
Может мастерства не хватает... А так у всех бы в команде была такая самоотдача, мы были бы непобедимы
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vel
Эти же болельщики, сделай такое игрок соперника, с тем же результатом, материли бы его последними словами. А тут, оказывается, гений.. )
0
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Eledsul1
Ответ Леонид Ботвинник
Бартез лысый был, его проще целовать было ))
Пусть в лоб целует)
0
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Александр Кот
Ответ Андрей Andrey
МЮ и трофеи это не совместимо 😂 Севилья показала 😂😂😂
Парень, тебя сейчас заминусуют 😂😂😂😂😂
0
0
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