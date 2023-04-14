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Забитцер – лучший, Маласиа – худший. Оценки «Манчестер Юнайтед» за матч с «Севильей»

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И что это было?

«Манчестер Юнайтед» уверенно начал игру, с первых же минут оказывая давление на ворота соперника. Усилия англичан увенчались успехом, и к 21-й минуте они вели со счетом 2:0 благодаря дублю Марселя Забитцера. Матч мог бы завершиться 3:0 в пользу команды тен Хага, но все пошло наперекосяк.

Получив преимущество, манкунианцы, видимо, расслабились, и во втором тайме они начали допускать серьезные ошибки.

На 84-й минуте «Севилья» открыла счет после автогола Де Хеа, в которого попал мяч, отрикошетивший от ноги Маласии. Соперники продолжили штурмовать ворота англичан, и на 92-й после подачи углового Эн-Несири пробил верхом, и мяч, попав в голову Магуайру, влетел в сетку.

В итоге вместо победы на «Олд Траффорд» команда тен Хага заработала лишь ничью.

Забитцер, оформивший дубль, закономерно получил наивысший балл по версии портала SofaScore, а Маласиа, допустивший несколько грубых ошибок, одна из которых привела к автоголу, — низший.

Также можно взглянуть на показатели всей команды («Манчестер Юнайтед» в левой колонке):

Кого бы вы выбрали антигероем этого матча?

 

4 комментария

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MrLeva131
Оценки ставили обe3ьяны. Как Эриксен получил 6.1, если у него каждое касание мяча было браком. Ясно, что после долгого перерыва. Но оценивают то не уважительные обстоятельства, а конкретную игру
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рашпиль
Абсолютно глупейшие замены (убрал почти всех играющих и выпустил сброд, а последнюю замену не оставил), Маласиа плох второй матч подряд (можно было слева выпустить Далота), Антони только танцует и транжирит моменты. И мерзкий комментатор Генич. Оценки, как всегда, идиотские.
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MADRiD_00
Вот это огненный матч! В начале матча думал что Севилья будет просто разгромлена. Но два автогола помогли сохранить интригу. Удачи командам, пусть победит сильнейший, и самое главное без травм 👍🏻
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Артур Анадян
Забитцер конечно красава, но защитники не дали насладиться победой
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