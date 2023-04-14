И что это было?

«Манчестер Юнайтед» уверенно начал игру, с первых же минут оказывая давление на ворота соперника. Усилия англичан увенчались успехом, и к 21-й минуте они вели со счетом 2:0 благодаря дублю Марселя Забитцера. Матч мог бы завершиться 3:0 в пользу команды тен Хага, но все пошло наперекосяк.

Получив преимущество, манкунианцы, видимо, расслабились, и во втором тайме они начали допускать серьезные ошибки.

На 84-й минуте «Севилья» открыла счет после автогола Де Хеа, в которого попал мяч, отрикошетивший от ноги Маласии. Соперники продолжили штурмовать ворота англичан, и на 92-й после подачи углового Эн-Несири пробил верхом, и мяч, попав в голову Магуайру, влетел в сетку.

В итоге вместо победы на «Олд Траффорд» команда тен Хага заработала лишь ничью.

Забитцер, оформивший дубль, закономерно получил наивысший балл по версии портала SofaScore, а Маласиа, допустивший несколько грубых ошибок, одна из которых привела к автоголу, — низший.

Также можно взглянуть на показатели всей команды («Манчестер Юнайтед» в левой колонке):

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