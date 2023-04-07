☎️ «Я спрятался в тихом углу и перезвонил ему». Левандовски вспомнил, как Фергюсон звал его в «МЮ» по телефону
Клопп не отпустил.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как сэр Алекс Фергюсон звал его в «Манчестер Юнайтед».
Левандовски вспомнил об этом в интервью Bild: «Я точно помню этот момент. Мы играли с «Бохумом» товарищеский матч.
Меня заменили в перерыве. Я посмотрел на свой мобильный телефон в раздевалке. Было текстовое сообщение с номером отправителя +44.
Фергюсон пытался дозвониться до меня, а затем отправил СМС. Он хотел поговорить со мной. Я принял душ и перезвонил ему, спрятавшись в тихом углу.
Мой английский был не так хорош, как сейчас. А у него сильный шотландский акцент. Я был очень сосредоточен, пытаясь понять, что он говорит. Фергюсон старался быть тактичным и говорил медленно.
Мне было 22 года, это был особый момент. Я поговорил с Аки Ватцке (генеральный директор «Дортмунда») и Юргеном Клоппом. Я хотел поехать в «Манчестер Юнайтед», но мне сказали:
Без шансов, Роберт. Ты нам нужен и должен остаться».
Как думаете, стоило Роберту настоять на переезде в Манчестер?
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