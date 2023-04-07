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☎️ «Я спрятался в тихом углу и перезвонил ему». Левандовски вспомнил, как Фергюсон звал его в «МЮ» по телефону

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Футбол Футбол

Клопп не отпустил.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как сэр Алекс Фергюсон звал его в «Манчестер Юнайтед».

Левандовски вспомнил об этом в интервью Bild: «Я точно помню этот момент. Мы играли с «Бохумом» товарищеский матч.

Меня заменили в перерыве. Я посмотрел на свой мобильный телефон в раздевалке. Было текстовое сообщение с номером отправителя +44.

Robert Lewandowski was 'ready' to join Man United after talks with Sir Alex Ferguson | Daily Mail Online

Фергюсон пытался дозвониться до меня, а затем отправил СМС. Он хотел поговорить со мной. Я принял душ и перезвонил ему, спрятавшись в тихом углу.

Мой английский был не так хорош, как сейчас. А у него сильный шотландский акцент. Я был очень сосредоточен, пытаясь понять, что он говорит. Фергюсон старался быть тактичным и говорил медленно.

Мне было 22 года, это был особый момент. Я поговорил с Аки Ватцке (генеральный директор «Дортмунда») и Юргеном Клоппом. Я хотел поехать в «Манчестер Юнайтед», но мне сказали:

Без шансов, Роберт. Ты нам нужен и должен остаться».

Как думаете, стоило Роберту настоять на переезде в Манчестер?

2 комментария

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Вовито Бомбито
Клопп уже тогда солил нам в огород
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j9k4s6mx67
Печально! Значит не сильно хотел..
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