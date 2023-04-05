7 комментариев

Один другого краше.

По данным издания Manchester Evening News, «Юнайтед» составил список из шести игроков, которые заменят летом ушедшего в декабре Криштиану Роналду. В январе Тен Хаг решил, что ему пока не нужен форвард на постоянную основу, потому из «Бернли» выписали Ваута Вегорста. На его счету 19 матчей за клуб и 2 гола, но он полезен команде не забитыми мячами.

Главная цель клуба − Харри Кейн. Однако если его не удастся привезти, то есть еще несколько альтернативных имен.

К примеру, Виктор Осимхен из «Наполи». В этом сезоне на его счету 21 гол в 23 матчах Серии А. Однако он может оказаться еще дороже, чем англичанин.

Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта», Гонсалу Рамуш из «Бенфики», Расмус Хейлунд из «Аталанты», Мохаммед Кудус из «Аякса» − еще четыре фамилии, оказавшиеся в шорт-листе.

Коло-Муани − один из лучших форвардов Бундеслиги, Рамуш сделал хет-трик в ворота Швейцарии на чемпионате мира в Катаре, Хейлунд в этом сезоне оставляет очень приятное впечатление в Серии А, а Кудус назвал себя «лучше, чем Неймар».

В любом случае, «Юнайтед» будет из кого выбирать.