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«Юнайтед» все еще в поисках замены Роналду. В шорт-лист клуба попали шесть игроков

Мохаммед Кудус Мохаммед Кудус
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Харри Кейн Харри Кейн
Расмус Хейлунд
Рандаль Коло-Муани Рандаль Коло-Муани
Гонсалу Рамуш Гонсалу Рамуш
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Один другого краше.

По данным издания Manchester Evening News, «Юнайтед» составил список из шести игроков, которые заменят летом ушедшего в декабре Криштиану Роналду. В январе Тен Хаг решил, что ему пока не нужен форвард на постоянную основу, потому из «Бернли» выписали Ваута Вегорста. На его счету 19 матчей за клуб и 2 гола, но он полезен команде не забитыми мячами.

Главная цель клуба − Харри Кейн. Однако если его не удастся привезти, то есть еще несколько альтернативных имен.

К примеру, Виктор Осимхен из «Наполи». В этом сезоне на его счету 21 гол в 23 матчах Серии А. Однако он может оказаться еще дороже, чем англичанин.

Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта», Гонсалу Рамуш из «Бенфики», Расмус Хейлунд из «Аталанты», Мохаммед Кудус из «Аякса» − еще четыре фамилии, оказавшиеся в шорт-листе.

Коло-Муани − один из лучших форвардов Бундеслиги, Рамуш сделал хет-трик в ворота Швейцарии на чемпионате мира в Катаре, Хейлунд в этом сезоне оставляет очень приятное впечатление в Серии А, а Кудус назвал себя «лучше, чем Неймар».

В любом случае, «Юнайтед» будет из кого выбирать.

7 комментариев

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Ksandvankneshas
Ответ red hikkikomori
Ставлю на то что в итоге возьмут Кудуса, а вообще хотелось бы настоящего Неймара , а не голландского Неймара)
Вообще не хотелось бы Неймара.
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Евгений Ох
Ответ Real_v_dushe
МЮ в деградации, зачем Кейну менять шило на мыло? Рамуш может и перейдёт сюда ради денег, но он не решит полностью проблему ЦН для этого клуба и "футбола" 7хага. И проблема МЮ не в нападающем, а комплексная. Давайте представим на секунду, что этот клуб возглавит, например, Клопп: сколько тут останется футболистов из текущего состава?
У МЮ владельцы хотя бы не жмут деньги на трансферы, большая вероятность что придут Катарцы да и после Моуриньо впервые нормальный тренер. Про Тоттенхэм Конте все сказал, там ничего не изменится в ближайшее время, а в Англии у Кейна только один вариант - МЮ.
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Евгений Ох
Ответ fellx
Любой из этих трансферов полностью зависит от попадания МЮ в ЛЧ, что уже кпжется не так уж и возможной. Уже пять матчей команда дергадирует, даже Фулхэм выносил красных до глупых красных карточек.
У МЮ есть матчи в запасе, поправился Марсиаль, скоро вернутся Каземиро и Эриксен, свои очки они доберут, плюс у МЮ не самый сложный график на конец чемпионата, без Каземиро у них дыра в полузащите которую ни Мактиминай ни Забитцер закрыть не могут, от этого все проблемы.
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Real_v_dushe
МЮ в деградации, зачем Кейну менять шило на мыло? Рамуш может и перейдёт сюда ради денег, но он не решит полностью проблему ЦН для этого клуба и "футбола" 7хага. И проблема МЮ не в нападающем, а комплексная. Давайте представим на секунду, что этот клуб возглавит, например, Клопп: сколько тут останется футболистов из текущего состава?
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Ахма Начоо
Надеюсь все-таки что придёт по моложе типо Осимхена, Кеин на пару лет хорошее решение но на пару.
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red hikkikomori
Ставлю на то что в итоге возьмут Кудуса, а вообще хотелось бы настоящего Неймара , а не голландского Неймара)
0
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fellx
Любой из этих трансферов полностью зависит от попадания МЮ в ЛЧ, что уже кпжется не так уж и возможной. Уже пять матчей команда дергадирует, даже Фулхэм выносил красных до глупых красных карточек.
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+2
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