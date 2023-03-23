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Камара рассказал о том, что Моуринью мог привезти Ван Дейка в «Юнайтед». Помешал очевидный фактор и Линделеф

Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Во время подкаста BBC Proper Football Крис Камара рассказал о том, что Жозе Моуринью хотел оформить трансфер Вирджила ван Дейка, который на тот момент играл в «Саутгемптоне». Вмешалась манчестерская реальность.

«Могу эксклюзивно рассказать о том, что Моуринью хотел взять Ван Дейка в «Юнайтед». Однако потом он сказал: «Эти люди не дадут мне денег на него». Да, и игрок отправился в «Ливерпуль».

Мерсисайдский клуб заплатил за нидерландского защитника 75 млн фунтов. Теперь он стабильный игрок старта и уже выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. 

И это не первая история, которая связывает «Юнайтед» с Ван Дейком. Чарли Остин, бывший форвард «Саутгемптона», рассказал о личной беседе, которая у него была с защитником, когда они вместе играли за «святых».

«Его карьера в «Саутгемптоне» подходила к концу, мы сидели на скамейке запасных матча против «Челси». И я говорю ему: «Да ладно, Вирджил, расскажи мне, «Юнайтед» точно должен был тебя заинтересовать? Топ-клуб Англии, все такое». А он мне отвечает: «Знаешь, они выбирали между мной и Линделефом, и подписали его. Я такой: «Да ты шутишь!» Этого никто не знает, но когда он сказал мне такое на скамейке запасных, я не мог поверить, был ошарашен, как и ты сейчас. Очевидно, что летом ходили слухи о том, что он туда переберется, а потом они пошли и взяли вместо него шведа».

 

3 комментария

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red hikkikomori
невыдуманные истории, о которых невозможно молчать)
+1
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Joker17
Так Линделёф 30 млн стоил, а ван Дейк 75)
+6
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Денис Гончаров
Честно говоря, не думаю, что Линделефа предпочли по игровым качествам. Видимо по цене не сошлись.
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