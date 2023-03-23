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«Кто вы такие?!». Эвра рассказал, как Фергюсон наорал на команду в автобусе за отказ раздать автографы

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Сэр Алекс Фергюсон – одна из немногих футбольных персон, о которой до сих пор говорят исключительно хорошее. За 26 лет в «МЮ» шотландец создал вокруг себя недостижимый уровень любви фанатов.

Красивая история Патриса Эвра – очередное тому подтверждение:

«Однажды мы устали после игры, поэтому решили не раздавать автографы и сразу сесть в автобус. И вдруг мы увидели, как Фергюсон вышел к болельщиками и начал расписываться. Он делал это 45 минут, затем сел в автобус и заорал:

«Кто вы такие?! Эти люди платят вам зарплату. Эти люди приходят, чтобы увидеть вас. А теперь идите, черт возьми, распишитесь им». Мы должны были раздать автографы всем фанатам».

7 комментариев

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Olenyuksi
Когда нибудь Олд Трафорд назовут именем Сэра Алекса
+2
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lampard4ever
Легенда.
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Brigant
Мой любимый глубоко уважаемый тренер всех времен и народов!
+3
0
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red hikkikomori
Выдал Базу задолго до того как появилось выражение "выдал базу")
+4
-1
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toyka
Ответ aya
Сэр Алекс - человечище! И тренер, и менеджер, и воспитатель!
И отец!!!
+11
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Ffffgg Ddfggfdddc
Спасибо за уважение
+11
0
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aya
Сэр Алекс - человечище! И тренер, и менеджер, и воспитатель!
+40
-1
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