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Летом в «Манчестер Юнайтед» вернутся 7 игроков. Много молодежи, и кого-то надо продать

Аксель Туанзебе Аксель Туанзебе
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Алекс Теллес Алекс Теллес
Альваро Фернандес Альваро Фернандес
Эрик Байи Эрик Байи
Дин Хендерсон Дин Хендерсон
Амад Диалло Амад Диалло
Аннибаль Межбри Аннибаль Межбри
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Есть пища для размышлений.

«Манчестер Юнайтед» предстоит принять немало важных решений в июле, ведь в команду вернутся аж семь игроков из аренды.

1. Дин Хендерсон («Ноттингем Форест»)

Хендерсон очень успешно выступал за «Форест» до того, как получил мышечную травму, из-за чего клубу пришлось подписать Кейлора Наваса. У Хендерсона есть еще два года по контракту с «Юнайтед», но его нынешний клуб вполне может захотеть его сохранить. Однако The Tiimes недавно сообщал, что Хендерсон произвел впечатление на тен Хага, и он может настоять на его возвращении.

2. Алекс Теллес («Севилья»)

Срок действия контракта Теллеса с «Юнайтед» истекает в 2024 году, и очень вряд ли он получит предложение о продлении. Бразилец не хватает звезд с неба в «Севилье» — всего восемь раз он выходил в старте. Люк Шоу и Маласиа сейчас уверенно закрепились в основном составе.

3. Эрик Байи («Марсель»)

Контракт Байи истекает в следующем сезоне. Как и Теллес, ивуарийец, скорее всего, не получит новое предложение в Манчестере.

4. Амад Диалло («Сандерленд»)

Диалло наслаждается жизнью и футболом в «Сандерленде». За этот сезон у него 10 результативных действий, и этого может быть вполне достаточно, чтобы получить шанс в первой команде «Юнайтед» в следующем сезоне. Контракт 20-летнего футболиста истекает в 2025 году.

5. Аксель Туанзебе («Сток Сити»)

Туанзебе удалось сыграть всего три матча в «Сток Сити» с момента переезда туда в январе. Он еще один игрок, который почти наверняка покинет «Юнайтед» по истечении срока действия его текущего контракта.

6. Анннибаль Межбри («Бирмингем»)

Межбри является железным игроком стартового состава «Бирмингема», и в этом сезоне ему даже удалось дебютировать за сборную Туниса на ЧМ. Тем не менее, юноша, возможно, пока не вернется в «Юнайтед» и продолжит набираться опыта, поскольку его контракт рассчитан до 2026 года.

7. Альваро Фернандес («Престон»)

В этом сезоне Фернандес успешно провел 29 матчей за «Престон» и отдал 2 ассиста. Однако неясно, предложит ли Юнайтед молодому левому защитнику новый контракт, его нынешнее соглашение рассчитано до 2024 года с возможностью продления на еще один год.

А кого бы оставили вы?

1 комментарий

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Neron
Хэндо, Амада и Ганнибала по любому не отпустят просто так, а остальные на выход, увы.
+1
0
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