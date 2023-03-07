У этого жеста была конкретная причина.

Ваут Вегхорст объяснил, почему он коснулся знака «This is Anfield» перед матчем, где «Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:7.

30-летний игрок получил тонну критики от фанатов за то, что прикоснулся к культовому знаку за несколько минут до выхода на поле.

Многие болельщики и эксперты обрушились на нападающего после этого жеста, но Ваут решил объясниться и рассказал, зачем он это сделал. В своих соцсетях нидерландец написал:

«Обычно я никогда не реагирую на заголовки в СМИ, но в этот раз это того стоит, потому что вы, замечательные фанаты «Юнайтед», важны для меня. Поэтому я просто хочу объяснить видео, которое завирусилось в сети. Из сборной я знаю, что Вирджил всегда прикасается к этому знаку, и я это сделал, чтобы не дать ему дотронуться до него и попытаться завести его перед игрой. В детстве я всегда болел за «Твенте», а теперь я гордый игрок «Манчестер Юнайтед», и моя преданность этому невероятному клубу никогда не должна быть поставлена под сомнение. Воскресенье было ужасным днем для всех нас, мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию в ближайшие недели. Мы вместе восстановим силы и достигнем наших целей в этом сезоне».

Поставил точку во всех дискуссиях.