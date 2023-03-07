United Tweets
Блог

Вегорст получил море критики за то, что он докоснулся до знака «This is Anfield». Ваут решил, что он должен объясниться

Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

У этого жеста была конкретная причина.

Ваут Вегхорст объяснил, почему он коснулся знака «This is Anfield» перед матчем, где «Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:7.

30-летний игрок получил тонну критики от фанатов за то, что прикоснулся к культовому знаку за несколько минут до выхода на поле.

Многие болельщики и эксперты обрушились на нападающего после этого жеста, но Ваут решил объясниться и рассказал, зачем он это сделал. В своих соцсетях нидерландец написал:

«Обычно я никогда не реагирую на заголовки в СМИ, но в этот раз это того стоит, потому что вы, замечательные фанаты «Юнайтед», важны для меня. Поэтому я просто хочу объяснить видео, которое завирусилось в сети. Из сборной я знаю, что Вирджил всегда прикасается к этому знаку, и я это сделал, чтобы не дать ему дотронуться до него и попытаться завести его перед игрой. В детстве я всегда болел за «Твенте», а теперь я гордый игрок «Манчестер Юнайтед», и моя преданность этому невероятному клубу никогда не должна быть поставлена под сомнение. Воскресенье было ужасным днем для всех нас, мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию в ближайшие недели. Мы вместе восстановим силы и достигнем наших целей в этом сезоне».

Поставил точку во всех дискуссиях.

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joss Stone
в общем, умом даже задним этот парень не блещет. откровенно врал после инцидента с Месси, что просто хотел ему респектнуть. сейчас чушь какую-то городит про ван Дейка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурбек Лесбеков
Кого угодно но его нельзя винить в положении. Он трудился. Просто не удачный день. Главное исправиться!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Хрень какую-то сморозил, при чем тут Твенте ? И вообще не стоило этого делать, нашел блин способ поддеть, во-первых это не очень красиво, а во-вторых теперь выглядит киоуном после такого поражения
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pushkin_CR7
Это вам не пиар компания от предыдущего нападающего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий