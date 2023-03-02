Де Хеа и Маласиа ― лучшие, Лисандро ― худший. Оценки игроков «Манчестер Юнайтед» за матч с «Вест Хэмом»
Команда тен Хага продолжает путь к еще одному трофею.
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу на «Олд Траффорд» над «Вест Хэмом» в 1/8 Кубка Англии и выше в четвертьфинал.
Первый тайм был безголевым, но у ворот обеих команд произошло несколько опасных моментов. Манкунианцев отчаянно спасал Де Хеа, в обороне Линделеф и Магуайр допускали серьезные ошибки.
Вторая половина встречи была значительно насыщеннее. Эрик тен Хаг активно выпускал всех звезд, начиная с Каземиро, заканчивая Рэшфордом и Мартинесом, а «Вест Хэм» открыл счет на 54-й минуте.
Казе чуть не сравнял на 73-й, но был зафиксирован офсайд. В итоге «красные дьяволы» вернулись в игру благодаря автоголу Агерда, на которого давил Вегорст, после навеса Бруну с углового.
Казалось, что игра перейдет в овертайм, но все было решено в основное время. Гарначо забил на 90-й минуте, после паса Вегорста (но мяч отрикошетил от защитника соперников), а Фред, вышедший на замену на 86-й, укрепил преимущество спустя 4 минуты.
Ценным игроком был Маласиа, который активно и, что самое главное, удачно участвовал в отборах, за что он и получил наивысшую оценку от портала SofaScore. Высокого балла также удостоился Де Хеа, Гарначо, Фред и Вегорст, который участвовал почти во всех атаках команды.
Давайте взглянем на оценки всех футболистов коллектива тен Хага:
А также на общие показатели команды («Манчестер Юнайтед» в левой колонке):
А кто впечатлил вас в этом матче больше всего?
То же можно и о Маласии сказать - старался, играл, отличная работа.
Герой матча - Вегорст, с условным Марсьялем мы бы с этого вечера играли в двух турнирах вместо трех.
Хотел бы увидеть Де Хеа на трехлетнем контракте с адекватной зарплатой. Пусть он хреново выводит команду из-под прессинга, менять его на, допустим, Эдерсона - да никогда в жизни.
Остальные - сыграли ожидаемо плохо/хорошо/никак. Ждем матча с Ливерпулем.