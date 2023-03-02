Команда тен Хага продолжает путь к еще одному трофею.

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу на «Олд Траффорд» над «Вест Хэмом» в 1/8 Кубка Англии и выше в четвертьфинал.

Первый тайм был безголевым, но у ворот обеих команд произошло несколько опасных моментов. Манкунианцев отчаянно спасал Де Хеа, в обороне Линделеф и Магуайр допускали серьезные ошибки.

Вторая половина встречи была значительно насыщеннее. Эрик тен Хаг активно выпускал всех звезд, начиная с Каземиро, заканчивая Рэшфордом и Мартинесом, а «Вест Хэм» открыл счет на 54-й минуте.

Казе чуть не сравнял на 73-й, но был зафиксирован офсайд. В итоге «красные дьяволы» вернулись в игру благодаря автоголу Агерда, на которого давил Вегорст, после навеса Бруну с углового.

Казалось, что игра перейдет в овертайм, но все было решено в основное время. Гарначо забил на 90-й минуте, после паса Вегорста (но мяч отрикошетил от защитника соперников), а Фред, вышедший на замену на 86-й, укрепил преимущество спустя 4 минуты.

Ценным игроком был Маласиа, который активно и, что самое главное, удачно участвовал в отборах, за что он и получил наивысшую оценку от портала SofaScore. Высокого балла также удостоился Де Хеа, Гарначо, Фред и Вегорст, который участвовал почти во всех атаках команды.

Давайте взглянем на оценки всех футболистов коллектива тен Хага:

А также на общие показатели команды («Манчестер Юнайтед» в левой колонке):

А кто впечатлил вас в этом матче больше всего?