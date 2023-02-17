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У Вегорста была особая задача от Тен Хага в игре с «Барсой». Он должен был «раздражать» соперников

Ваут Вегорст Ваут Вегорст
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Ваут Вегорст говорит, что Эрик тен Хаг попросил его «раздражать» соперников, когда он занял незнакомую роль полузащитника в матче с «Барселоной» (2:2).

«Это была игра на высоком уровне. На прошлой неделе я впервые оказался в такой позиции. Думаю, [Тен Хаг] был доволен.

Для «Барселоны» очень важно контролировать игру, моя работа заключалась в том, чтобы постоянно мешать им и раздражать их, чтобы они не могли играть так, как им нравится".

Ваута действительно пришлось играть полузащитника в матче на "Камп Ноу". 

Вегорст забил всего один гол и отдал одну результативную передачу в девяти играх за «Юнайтед».

 

2 комментария

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Football Forever
Вроде только вчера пришёл, уже 9 игр😳
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Смотрю я на Ваута и думаю, почему бы Тен Хагу Мактоминея не попробовать в нападении наигрывать, у него в принципе все данные есть для форварда.
+1
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