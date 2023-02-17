У Вегорста была особая задача от Тен Хага в игре с «Барсой». Он должен был «раздражать» соперников
Ваут Вегорст говорит, что Эрик тен Хаг попросил его «раздражать» соперников, когда он занял незнакомую роль полузащитника в матче с «Барселоной» (2:2).
«Это была игра на высоком уровне. На прошлой неделе я впервые оказался в такой позиции. Думаю, [Тен Хаг] был доволен.
Для «Барселоны» очень важно контролировать игру, моя работа заключалась в том, чтобы постоянно мешать им и раздражать их, чтобы они не могли играть так, как им нравится".
Ваута действительно пришлось играть полузащитника в матче на "Камп Ноу".
Вегорст забил всего один гол и отдал одну результативную передачу в девяти играх за «Юнайтед».
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