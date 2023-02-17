У Вегорста была особая задача от Тен Хага в игре с «Барсой». Он должен был «раздражать» соперников

«Это была игра на высоком уровне. На прошлой неделе я впервые оказался в такой позиции. Думаю, [Тен Хаг] был доволен.

Для «Барселоны» очень важно контролировать игру, моя работа заключалась в том, чтобы постоянно мешать им и раздражать их, чтобы они не могли играть так, как им нравится".

Ваута действительно пришлось играть полузащитника в матче на "Камп Ноу".