Сульшер признался, что болел за «Ливерпуль» в детстве. А 7 лет назад отрицал это!
В недавнем подкасте бывший игрок и менеджер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подтвердил слухи о том, что в детстве он болел за «Ливерпуль».
Забавно, что в 2016 году, когда он руководил «Мельде», «убийца с детским лицом» опроверг слухи о том, что в детстве он поддерживал главного соперника «Юнайтед» — «Ливерпуль».
В беседе с FourFourTwo он сказал: «Вы учитесь, пока живете, это единственный ответ, который я могу вам дать. Я никогда не подтверждаю это! Я фанат «Манчестер Юнайтед» до мозга костей».
Но семь лет спустя 49-летнего мужчину снова спросили об этом слухе, когда он появлялся в подкасте Джеймса Ричардсона «Короли Европы», и его ответ был совсем другим.
После того, как его спросили о «Ливерпуле», он сказал: «Должно быть, это было от окружающей среды, потому что, если вы следили за футболом тогда, то знали, что «Ливерпуль» был лучшей командой в 80-х годах.
У них были Кенни Далглиш, Иан Раш и все остальные, так что да, я следил за «Ливерпулем». Я был одним из тех, кто поддерживал их, потому что они выигрывали все".
Сульшер, вернувшийся на родину в прошлом году после почти трех лет работы менеджером «Юнайтед» , более года не общался ни с одним английским СМИ, но очень хочет вернуться к тренерству.
На самом деле, согласно норвежскому изданию VG , Сульшер руководил командой "Кристиансунда" до 14 лет, за которую играет его сын Элайджа, и привел команду к победе в лиге вместе с Пером Магне Хальсом.
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