Почему Пельистри потребовалось так много времени, чтобы пробиться в первую команду «МЮ»

Факундо Пельистри впервые сыграл в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе, против «Лидса» на «Олд Траффорд».

21-летнему нападающему, который уже является постоянным игроком сборной Уругвая, пришлось ждать своего шанса после перехода на «Олд Траффорд» еще в 2020 году.

Согласно Manchester Evening News, Эрик тен Хаг не торопился, оценивая игрока, в конечном итоге решив, что он подходит для клуба.