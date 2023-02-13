Почему Пельистри потребовалось так много времени, чтобы пробиться в первую команду «МЮ»
Факундо Пельистри впервые сыграл в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе, против «Лидса» на «Олд Траффорд».
21-летнему нападающему, который уже является постоянным игроком сборной Уругвая, пришлось ждать своего шанса после перехода на «Олд Траффорд» еще в 2020 году.
Согласно Manchester Evening News, Эрик тен Хаг не торопился, оценивая игрока, в конечном итоге решив, что он подходит для клуба.
В течение кампании 22/23 у Пельистри были шансы сыграть в Кубке лиги, Кубке Англии и, наконец, в Премьер-лиге в середине недели.
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