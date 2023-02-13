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Почему Пельистри потребовалось так много времени, чтобы пробиться в первую команду «МЮ»

Факундо Пельистри Факундо Пельистри
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Факундо Пельистри впервые сыграл в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе, против «Лидса» на «Олд Траффорд».

21-летнему нападающему, который уже является постоянным игроком сборной Уругвая, пришлось ждать своего шанса после перехода на «Олд Траффорд» еще в 2020 году.

Согласно Manchester Evening News, Эрик тен Хаг не торопился, оценивая игрока, в конечном итоге решив, что он подходит для клуба.

В течение кампании 22/23 у Пельистри были шансы сыграть в Кубке лиги, Кубке Англии и, наконец, в Премьер-лиге в середине недели.

5 комментариев

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Леонид Ботвинник
Вы не понимаете. Это всего лишь первая серия. Чтобы узнать все таки почему, нужно просмотреть весь сериал. Интрига, блин ))
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yurchik07
Он ещё и не пробился.Там,где можно и нужно было бы его выпустить,он сидит на скамейке.Если не ошибаюсь,он на позиции Бруну.А тот не всегда тянет.Вот и нужно бы его время от времени менять.Как допустим в матче с Лидсом на Олд Траффорд.
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Igor Ryzhankov
Ответ Answer1
Так почему же?)
Если бы мы знали, что это такое, то мы бы знали, что это такое, а так как мы не знаем, что это такое, то мы не знаем, что это такое 🤔
+1
0
+1
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Чёрный тюльпан
Ответ Answer1
Так почему же?)
Мороз и сам не в курсе, главное горячий заголовок написать, авторы этого недоблога не читают всё равно сами новости, пихая галимую копипасту.
+2
0
+2
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Answer1
Так почему же?)
+2
0
+2
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