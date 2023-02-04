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Давид Де Хеа отреагировал на красную карточку Каземиро цитатой Жозе Моуринью

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Полузащитник «МЮ» Каземиро получил прямую красную карточку в матче АПЛ с «Кристал Пэлас». Бразилец схватил за шею Уилла Хьюза, когда между командами завязалась потасовка, и был удален на 70-й минуте встречи.

Давид Де Хеа прокомментировал инцидент в Twitter. Испанский голкипер решил воспользоваться перлом от Жозе Моуринью, чтобы выразить свои чувства по поводу произошедшего. Давид выложил гифку с «особенным».

«Я предпочитаю не говорить. Если я заговорю, то у меня будут большие проблемы».

В 2014 году Моуринью был в бешенстве после поражения «Челси» в матче с «Астон Виллой», когда сказал одну из своих знаменитых фраз.

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