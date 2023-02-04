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Каземиро схватил Хьюза за шею и получил за это дисквалификацию. Однако Уилл явно не в обиде

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Уилл Хьюз Уилл Хьюз
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Каземиро Каземиро
Футбол Футбол

Появилось видео с другого ракурса.

В середине второго тайма матча «Манчестер Юнайтед» ― «Кристал Пэлас» завязалась драка, в которой участвовала большая часть игроков обеих команд.

Все началось с того, что Джеффри Шлупп почему-то решил вынести Антони с поля в абсолютно безобидном моменте. Вингер манкунианцев упал, влетев в рекламный щит.

Игроки «Юнайтед» встали на защиту товарища, и началась куча мала. Футболисты обеих команд вели себя крайне некрасиво, но только Каземиро в итоге получил прямую красную (кстати, первую в своей карьере). ВАР принял такое решение из-за того, что полузащитник «красных дьяволов» придушил Уилла Хьюза.

На фотографии, пожалуй, это выглядит довольно жестоко, однако на деле все было более безобидно. Это подтверждает тот факт, что, как только стычка закончилась, Казе и Хьюз по-дружески обнялись, перекинулись парой слов и вместе вернулись на поле.

Но в итоге только Каземиро, в отличие от всех остальных игроков, получил красную. Учитывая, что совсем недавно он уже отбывал дисквалификацию из-за перебора желтых, это особенно печально.

«Манчестер Юнайтед» придется тяжело без него.

5 комментариев

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леша коваленко
Считаю что они там в АПЛ сами не разберутся в этой потасовке, туда надо направить питерских, у них опыт. Ну а если не разберутся то напишут в CAS,благо уже знают как писать.
+1
0
+1
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Дмитрий Илющенко
Надеемся на аппеляцию. Странная штука ВАР, вроде есть, а ракурс только один крутили
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Philatelist79
Где видео с другого ракурса?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
Ответ ФМЮ
Марринер, надо полагать, решил войти в историю. Как первый судья предъявивший прямую красную Казе. Бог ему судья...
Всё по делу.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ФМЮ
Марринер, надо полагать, решил войти в историю. Как первый судья предъявивший прямую красную Казе. Бог ему судья...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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