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Байи отправил соперника в реанимацию. Теперь Эрик получил семиматчевую дисквалификацию

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Марсель Марсель
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» отдал Эрика Байи в аренду «Марселю». Во Франции дела защитника идут плохо.

В 1/32 финала Кубка Франции «Марсель» принимал в гостях «Йер» – команду из четвертого дивизиона чемпионата Франции. На 15-й минуте встречи Байи на большой скорости влетел прямой ногой в грудь Альмике Муссе Н’Диая. 

В результате Эрик получил прямую красную, а хавбек «Йера» со сломанными ребрами угодил в реанимацию. К счастью, сейчас здоровью Н’Диая ничего не угрожает.

Издание La Provence со ссылкой на источники сообщило, что арендованный у «Юнайтед» игрок получил семиматчевую дисквалификацию. Байи уже пропустил две встречи. 

Газета L’Équipe пишет, что Эрик пропустит матч 1/8 финала Кубка Франции против «Ренна», а также не сыграет в Лиге 1 против «Монако», «Нанта» и «Ниццы». Его последним матчем в рамках дисквалификации будет либо возможная встреча 1/8 финала Кубка Франции 8 февраля, либо матч чемпионата против «Клермона» 12 февраля.

Теперь Байи не сможет винить кого-то в своих неудачах. Выступая за «МЮ», защитник утверждал, что не играет из-за того, что тренер предпочитает выпускать на поле англичан.

После такого ужасного фола возвращение Байи в «Юнайтед» кажется просто небезопасным.

3 комментария

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**Iscander**
Обычно Байи уводили с поля с травмой, а тут такое(
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Someone from Internet
Байи по ходу нашёл новый способ не играть в футбол помимо травм
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Чёрный тюльпан
Повезло, что всё обошлось для игрока в плане здоровья, а также и Байи, который только 7 матчей получил в качестве наказания.
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