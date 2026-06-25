3:0 Бразилии с дублем Винисиуса, у Мексики 3 победы и 0 пропущенных, поправка МОК в Олимпийскую хартию, Джикия в «Локо», Так в «Вашингтоне» и другие новости

1. На ЧМ-2026 стартовал 3-й тур. В группе А Мексика разгромила Чехию (3:0), а ЮАР обыграла Южную Корею (1:0). Мексиканцы вышли из группы с первого места, выиграв все три матча и не пропустив ни одного гола, южноафриканцы впервые в истории пробились в плей-офф ЧМ , а Чехия вылетела.

В группе В Швейцария победила Канаду (2:1) и вышла в плей-офф с первого места, канадцы – со второго, Босния и Герцеговина справилась с Катаром (3:1), который вылетел, и стала первой командой из занявших третье место, пробившейся в 1/16 финала .

В группе С Бразилия разгромила Шотландию (3:0) благодаря дублю Винисиуса (Неймар сыграл за сборную впервые за 981 день и заплакал ) и с первой строчки вышла в 1/16 финала, Марокко одержало волевую победу над Гаити (4:2) благодаря голу и ассисту Хакими и со второго места прошло дальше, а гаитяне покидают турнир.

2. Международный олимпийский комитет (МОК) принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности. Кирсти Ковентри заявила : «Чтобы атлеты со всего мира могли собираться вместе, спорт должен оставаться нейтральным пространством, где участие определяется достижениями, а не политикой». Также глава МОК высказалась о том, как поправки повлияют на допуск россиян: «Мы хотели бы увидеть, как это работает, и вернуться к этому вопросу».

3. РПЛ опубликовала календарь нового сезона : начало – 24 июля, конец – 29 мая. «Спартак» примет «Зенит» в августе, в октябре «Краснодар» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – со «Спартаком». РФС утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России : начало – 4 августа, конец – 26 ноября. «Локо» примет ЦСКА в 1-м туре, «Краснодар» и «Динамо» сыграют в августе и октябре.

4. Трансферы. «Локомотив» объявил о переходе экс-защитник «Спартака» Джикии. Макаров подпишет однолетний контракт с «Крыльями Советов» с зарплатой 3 млн рублей в месяц. 46-летний Роналдиньо подписал контракт с «Равенной» из 3-го дивизиона Италии и получил акции клуба, возможно, бразилец даже сыграет в официальном матче. «Челси» и Палестра согласовали контракт по схеме «6+1», защитник перейдет из «Аталанты» за 55+ млн евро. «Атлетико» покупает Гримальдо у «Байера» за 20 млн евро с учетом бонусов.

5. «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина. «Баффало» обменял Така в «Вашингтон», зарплата форварда по новому контракту – 10,5 млн долларов в год. У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке , еще не подписаны Овечкин, Дьюхэйм, Лапьер и ван Римсдайк.

6. Звездный защитник «Лейкерс» Остин Ривз подпишет новый четырехлетний максимальный контракт на 185 миллионов долларов .

7. Президент РФ Владимир Путин подписал закон , приводящий российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами.

8. Андреева уступила Александровой в Бад-Хомбурге, Осака, Таусон, Мухова вышли в 1/4 финала, Калинская, Самсонова, Швентек выбыли. В квалификации «Уимблдона» Корнеева, Приданкина, Гасанова, Яценко, Чараева вышли в финал , Андреева-старшая, Прозорова выбыли.

9. Счетная палата нашла признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей в университете имени Лесгафта. Минспорт России перевыполнил план по доходам федерального бюджета в 2025 году.

10. Сборной Ирана разрешили въехать в США за 2 дня до матча ЧМ-2026 с Египтом, после игры команде вновь придется покинуть страну. Сборная задержалась в аэропорту перед вылетом на игру «из-за действий властей США» в отношении Тареми и тренера Альхои.

11. Олимпийский чемпион в спортивной ходьбе Алекс Швацер в третий раз в карьере провалил допинг‑тест – итальянцу грозит пожизненная дисквалификация. Олимпийский чемпион по горным лыжам из США Боде Миллер был арестован за хранение псилоцибиновых грибов.

12. Второй раунд драфта НБА-2026.

13. Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал свою восковую фигуру в Музее мадам Тюссо.

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