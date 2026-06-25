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  4. 3:0 Бразилии с дублем Винисиуса, у Мексики 3 победы и 0 пропущенных, поправка МОК в Олимпийскую хартию, Джикия в «Локо», Так в «Вашингтоне» и другие новости

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3:0 Бразилии с дублем Винисиуса, у Мексики 3 победы и 0 пропущенных, поправка МОК в Олимпийскую хартию, Джикия в «Локо», Так в «Вашингтоне» и другие новости

1. На ЧМ-2026 стартовал 3-й тур. В группе А Мексика разгромила Чехию (3:0), а ЮАР обыграла Южную Корею (1:0). Мексиканцы вышли из группы с первого места, выиграв все три матча и не пропустив ни одного гола, южноафриканцы впервые в истории пробились в плей-офф ЧМ, а Чехия вылетела.

В группе В Швейцария победила Канаду (2:1) и вышла в плей-офф с первого места, канадцы – со второго, Босния и Герцеговина справилась с Катаром (3:1), который вылетел, и стала первой командой из занявших третье место, пробившейся в 1/16 финала.

В группе С Бразилия разгромила Шотландию (3:0) благодаря дублю Винисиуса (Неймар сыграл за сборную впервые за 981 день и заплакал) и с первой строчки вышла в 1/16 финала, Марокко одержало волевую победу над Гаити (4:2) благодаря голу и ассисту Хакими и со второго места прошло дальше, а гаитяне покидают турнир.

2. Международный олимпийский комитет (МОК) принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности. Кирсти Ковентри заявила: «Чтобы атлеты со всего мира могли собираться вместе, спорт должен оставаться нейтральным пространством, где участие определяется достижениями, а не политикой». Также глава МОК высказалась о том, как поправки повлияют на допуск россиян: «Мы хотели бы увидеть, как это работает, и вернуться к этому вопросу».

3. РПЛ опубликовала календарь нового сезона: начало – 24 июля, конец – 29 мая. «Спартак» примет «Зенит» в августе, в октябре «Краснодар» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – со «Спартаком». РФС утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России: начало – 4 августа, конец – 26 ноября. «Локо» примет ЦСКА в 1-м туре, «Краснодар» и «Динамо» сыграют в августе и октябре.

4. Трансферы. «Локомотив» объявил о переходе экс-защитник «Спартака» Джикии. Макаров подпишет однолетний контракт с «Крыльями Советов» с зарплатой 3 млн рублей в месяц. 46-летний Роналдиньо подписал контракт с «Равенной» из 3-го дивизиона Италии и получил акции клуба, возможно, бразилец даже сыграет в официальном матче. «Челси» и Палестра согласовали контракт по схеме «6+1», защитник перейдет из «Аталанты» за 55+ млн евро. «Атлетико» покупает Гримальдо у «Байера» за 20 млн евро с учетом бонусов.

5. «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина. «Баффало» обменял Така в «Вашингтон», зарплата форварда по новому контракту – 10,5 млн долларов в год. У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке, еще не подписаны Овечкин, Дьюхэйм, Лапьер и ван Римсдайк.

6. Звездный защитник «Лейкерс» Остин Ривз подпишет новый четырехлетний максимальный контракт на 185 миллионов долларов.

7. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приводящий российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами.

8. Андреева уступила Александровой в Бад-Хомбурге, Осака, Таусон, Мухова вышли в 1/4 финала, Калинская, Самсонова, Швентек выбыли. В квалификации «Уимблдона» Корнеева, Приданкина, Гасанова, Яценко, Чараева вышли в финал, Андреева-старшая, Прозорова выбыли.

9. Счетная палата нашла признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей в университете имени Лесгафта. Минспорт России перевыполнил план по доходам федерального бюджета в 2025 году.

10. Сборной Ирана разрешили въехать в США за 2 дня до матча ЧМ-2026 с Египтом, после игры команде вновь придется покинуть страну. Сборная задержалась в аэропорту перед вылетом на игру «из-за действий властей США» в отношении Тареми и тренера Альхои.

11. Олимпийский чемпион в спортивной ходьбе Алекс Швацер в третий раз в карьере провалил допинг‑тест – итальянцу грозит пожизненная дисквалификация. Олимпийский чемпион по горным лыжам из США Боде Миллер был арестован за хранение псилоцибиновых грибов.

12. Второй раунд драфта НБА-2026.

13. Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал свою восковую фигуру в Музее мадам Тюссо.

Цитаты дня

Полина Кнороз: «Легкую атлетику очень сексуализируют, в интернете полно обсуждений моих внешних данных. Это неприятно читать, как будто бы аудитория обесценивает меня как спортсменку»

Алина Загитова: «Шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило»

Морган о Роналду: «Величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец. Кого вы выберете в дождливый вечер в Стоке, если нужно забить гол и спасти вам жизнь?»

Альпинистка Пекова: «Со мной отказывались сидеть за одним столом в базовых лагерях, общаться. По отношению к россиянам сильная дискриминация»

Дастин Порье: «Мне нужна помощь. Отказаться от боев было нелегко, алкоголь – не выход. Он разрушил жизнь моего отца»

«Хрючево». АртПо о еде на матче Аргентина – Австрия. Блогер купил VIP-билет за 3,1 тысячи долларов

Трамп о трансгендерах: «Мужчины не должны участвовать в женском спорте. Мы что, сумасшедшие?»

Ролик дня

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура18287 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Вини разбушевался )
Ответalexsem69
Вини разбушевался )
Мог делать покер, но крупье вышел только на 76’
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