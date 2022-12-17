Попало в трансляцию: объятия Варана и Мартинеса в финале ЧМ

Аргентина одолела Францию в финале чемпионата мира.

Для болельщиков «Манчестер Юнайтед» и без того драматичный матч стал настоящим эмоциональным испытанием. Ведь на поле встречались два игрока их любимый команды – Рафаэль Варан защищал честь Франции, а Лисандро Мартинес сражался за Аргентину.

Во время награждения финалистов команда Скалони выстроила для французов коридор. Проходя мимо Мартинеса, Варан поздравил одноклубника с победой на Мундиале:

А за кого вы болели в финале ЧМ? Делитесь эмоциями от матча в комментариях!