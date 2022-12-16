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Гари Невилл винит в вылете сборной Португалии с ЧМ всех игроков команды, кроме Роналду

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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал вылет сборной Португалии с катарского чемпионата мира:

Марокко – Португалия – 1:0, обзор и статистика матча, 10 декабря 2022 года, чемпионат мира по футболу – Чемпионат

«Не могу винить в этом результате Криштиану Роналду. То, что он делает в 37 лет, – это сверхдостижение. Все закончилось тем, что он оказался вне команды. А Португалия выглядела действительно плохо в последние 30 минут матча против Марокко. Если смотреть эту игру, станет ясно, что результат не связан с Роналду. Думаю, на итог встречи гораздо больше повлияли Бернарду Силва и Бруну Фернандеш. Они выбрали неверную тактику для игры против этой сборной Марокко, где есть хорошие защитники. Я был больше разочарован Португалией как командой, чем Криштиану».

Несмотря на слова Невилла, Фернандеша смело можно назвать одним из лучших игроков сборной Португалии на Мундиале в Катаре. Бруну принял участие во всех матчах своей команды на ЧМ, кроме встречи с Южной Кореей, в которой подопечные Сантуша потерпели поражение. 

Роналду на чемпионате мира сумел забить всего один гол – он успешно реализовал пенальти в первом туре группового этапа, когда Португалия сражалась с Ганой. 

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