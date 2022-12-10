«Я фанат Месси, но мне жаль». «Футбол бывает очень жесток» 😢Болельщики в Twitter эмоционально реагируют на прощание Криштиану Роналду с ЧМ

Футбольные болельщики выразили свое сожаление в Twitter после вылета сборной Португалии с чемпионата мира в четвертьфинале против Марокко.

Напомним, что португальцы вышли из группы Н с первого места, а в 1/8 финала разгромили Швейцарию (6:1), тем не менее марокканцы оказались им не по зубам – команда Фернанду Сантуша пропустила единственный гол в концовке первого тайма и не смогла сравнять счет. Криштиану Роналду появился на поле после перерыва, но у него не получилось спасти свою сборную от поражения. После матча Криштиану покинул поле в слезах.

Вот реакции болельщиков на вылет Роналду в Twitter:

«Даже будучи фанатом Месси вы должны гордиться и признать Роналду за то, что он так далеко зашел. Я сам фанат Месси, но мне жаль Роналду».

«Криштиану Роналду покинул стадион в слезах. Сердце разрывается – это его последний чемпионат мира в карьере. Спасибо тебе за все!».

«18-летняя карьера Криштиану Роналду на чемпионате мира официально завершена.

Это был сумасшедший путь. Спасибо тебе за воспоминания, CR».

«Величайший бомбардир международного футбола заканчивает карьеру таким образом. Футбол может быть очень жесток. Бедный Роналду».

«Если ты фанат Криштиану Роналду, то спорт, который ты любил всю свою жизнь, ты сейчас больше всего ненавидишь».

«В трофейном зале Криштиану Роналду не хватает только кубка с чемпионата мира».

«Очень грустно видеть Криштиану в слезах, когда его мечта о победе на чемпионате мира рухнула. Те, кто насмехаются над ним, должны помнить, что он сделал для футбола. Для меня он 🐐 и отличный парень, переживающий самый сложный год в своей жизни и карьере. Он заслужил наше уважение».

«Не плачь из-за того, что это закончилось, улыбайся, потому что это было. CR7 отдал все силы сегодня. Ему почти 38 лет. Он два десятилетия был на вершине и остается в центре внимания. Какая ролевая модель, вдохновение и легенда. Спасибо!».

«#GOAT сегодня и всегда. Есть только один Криштиану и второго никогда не будет».

«Для меня и для миллионов по всему миру он всегда будет величайшим игроком. Спасибо, Криштиану».