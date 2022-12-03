«Ты хоть представляешь, какой это невероятный парень?». Кейт Уинслет восторженно отзывается о Маркусе Рэшфорде

Английская актриса и лауреат премии Оскар Кейт Уинслет высоко оценила благотворительную деятельность игрока «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, назвав его выдающимся человеком.

В 2021 году, во время пика COVID-19, нападающий «МЮ» вынудил правительство Великобритании отменить собственное решение и предоставить бесплатное школьное питание детям из неблагополучных семей по всей стране. Он также проделал отличную работу по оказанию помощи семьям из групп риска, за что был награжден орденом Британской империи.

В интервью для ВВС Уинслет призналась, что она была впечатлена дублем Рэшфорда в Англии против Уэльса на прошлой неделе и добавила, что объяснила своему сыну, почему нападающий «МЮ» - выдающийся человек.

«На днях я смотрела матч со своим сыном, повернулась к нему и сказала: «Ты хоть представляешь, какой это невероятный парень?».

«А Джо ответил, что да, он забил классный гол. Тогда я объяснила, что говорю вообще не о футболе и рассказала, что именно этот парень делал во время пандемии. Я снимаю шляпу перед кем-то вроде него, мы все должны использовать свой голос и ресурсы, чтобы встряхнуть систему. Если она не работает - измените ее, исправьте, сделайте лучше», - говорила актриса.

Маркус Рэшфорд продолжает одерживать победы на поле и за его пределами, вчера он вместе с национальной командой обыграл Сенегал и вышел в четвертьфинал чемпионата мира.