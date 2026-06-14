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  4. Германия разнесла Кюрасао – 7:1! Хавертц сделал дубль, у Ундава 1+2, у Брауна 1+1, у Киммиха 2 ассиста, Нмеча, Комененция, Шлоттербек, Мусиала забили

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Германия разнесла Кюрасао – 7:1! Хавертц сделал дубль, у Ундава 1+2, у Брауна 1+1, у Киммиха 2 ассиста, Нмеча, Комененция, Шлоттербек, Мусиала забили
Германия разгромила Кюрасао в 1-м туре ЧМ.

Сборная Германии крупно обыграла команду Кюрасао (7:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте счет открыл полузащитник немцев Феликс Нмеча – с паса Флориана Виртца. На 21-й минут защитник Ливано Комененция сравнял счет ударом примерно с линии штрафной – мяч прошел между ног Йозуа Киммиха и влетел в сетку.

На 38-й защитник Германии Нико Шлоттербек головой замкнул подачу Натаниэля Брауна с углового. На пятой добавленной к первому тайму минуте Кай Хавертц с пенальти удвоил преимущество немцев.

На 47-й Джамал Мусиала воспользовался пасом Киммиха и довел счет до разгромного. На 68-й Браун к пасу добавил гол – в роли ассистета выступил Дениз Ундав. На 78-й Ундав забил с паса Киммиха. На 88-й Хавертц сделал дубль с паса Ундава, перекинув вратаря.

Чемпионат мира. 1 тур
14 июня 17:00, NRG Стэдиум
Логотип домашней команды
Германия
Завершен
7 - 1
3.89xG0.41
Логотип гостевой команды
Кюрасао
Матч окончен
  Хавертц
88’
Киммих   Антон
83’
83’
Чонг   Кастанер
  Ундав
78’
Браун   Раум
73’
Нмеча   Горетцка
73’
Та   Рюдигер
73’
  Браун
68’
65’
Локадия   Маргарита
Мусиала   Ундав
64’
  Мусиала
47’
46’
Хансен   Антониссе
2тайм
Перерыв
  Хавертц
45’
+5’
  Н. Шлоттербек
38’
21’
  Комененция
  Нмеча
6’
Германия
Нойер, Браун, Н. Шлоттербек, Та, Киммих, Павлович, Нмеча, Виртц, Мусиала, Сане, Хавертц
Запасные: Гросс, Уэдраого, Байер, Киммих, Нюбель, Амири, Браун, Тиав, Левелинг, Мусиала, Бауманн, Штиллер, Вольтемаде, Та, Нмеча
1тайм
Кюрасао:
Ром, Фонвиль, Обиспо, Базур, Флоранус, Бакуна, Комененция, Бакуна, Чонг, Хансен, Локадия
Запасные: Хансен, Гари, Нослин, Горре, Бренет, Марта, Чонг, Самбо, ван Эйма, Кювас, Локадия, Бодак, Дорнбюс, Румерату, Фелида
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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Кюрасао по футболу
logoСборная Германии по футболу
онлайны
logoчемпионат мира по футболу
logoФеликс Нмеча
logoФлориан Виртц
logoЛивано Комененция
logoНико Шлоттербек
logoНатаниэль Браун
logoКай Хавертц
logoДжамал Мусиала
logoДениз Ундав

Комментарии

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Почему-то матчтв решил, что именно эту игру смотреть не обязательно, совершенно непонятно почему.
Ответkvn9
Почему-то матчтв решил, что именно эту игру смотреть не обязательно, совершенно непонятно почему.
Они ее продали КиноПоиску
Ответkvn9
Почему-то матчтв решил, что именно эту игру смотреть не обязательно, совершенно непонятно почему.
Включай белорусское "Спорт ТВ"
Матч тв- позор и еще раз позор! Где все матчи в полном объеме? Канал врунов!
ОтветМукунку хороший
Матч тв- позор и еще раз позор! Где все матчи в полном объеме? Канал врунов!
Смотри в качестве 480 на кинопоиске
ОтветКамская Поляна
Смотри в качестве 480 на кинопоиске
Благодарю.. я то посмотрю.. Но сколько народу не сможет.. Матч тв просто ки-ну-ли многих болельщиков! Позор!
Мда, вместо матча в удобное время с топовой сборной показывать повтор вчерашнего матча. Матч как всегда позорится
ОтветДмитрий Иванов
Мда, вместо матча в удобное время с топовой сборной показывать повтор вчерашнего матча. Матч как всегда позорится
Комментарий скрыт
ОтветTurboX
Комментарий скрыт
Или на белорусском Спорт by , через IPTV, на русском в HD
Кто бы мог подумать, что Дик Адвокат так быстро поднимет уровень сборной Кюрасао до Бразилии? 7:1 - отличный результат.
Ответaellin
Кто бы мог подумать, что Дик Адвокат так быстро поднимет уровень сборной Кюрасао до Бразилии? 7:1 - отличный результат.
до спартака
ОтветЕвгений Морозов_1116494995
Я видел гол Кюрасао!
На ход ноги легенда от Захара
матч тв канал позорных пухососов
Эти перерывы на водопой сбивают темп игры, не хватает ещё во время этого чтобы ещё какой нить репер плясал и пел в этот перерыв, как они это любят делать на таймаутах в НБА например )))
ОтветArsen M
Эти перерывы на водопой сбивают темп игры, не хватает ещё во время этого чтобы ещё какой нить репер плясал и пел в этот перерыв, как они это любят делать на таймаутах в НБА например )))
100%, чисто ради рекламы ввели
ОтветArsen M
Эти перерывы на водопой сбивают темп игры, не хватает ещё во время этого чтобы ещё какой нить репер плясал и пел в этот перерыв, как они это любят делать на таймаутах в НБА например )))
Странно, что этого и вправду нет
Как раз 3 минуты на песню
Можно исполнителей от играющих стран приглашать
Кинопоиск когда-то классным тематическим сайтом был, во что его превратил яндекс это ужас
Ответbat0nx
Кинопоиск когда-то классным тематическим сайтом был, во что его превратил яндекс это ужас
А что у Яндекса нет нормального оборудования для трансляций? Вроде не бедная компания
ОтветКамская Поляна
А что у Яндекса нет нормального оборудования для трансляций? Вроде не бедная компания
Походу нет, потому что тормозит трансляция
кюросао - гаити финал мечты! дави немчуру
Ответmenhausen
кюросао - гаити финал мечты! дави немчуру
А Иран-США - матч за третье место!
Опять водопой,фифа сбивает напор круасанцев)
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