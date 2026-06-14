Германия разнесла Кюрасао – 7:1! Хавертц сделал дубль, у Ундава 1+2, у Брауна 1+1, у Киммиха 2 ассиста, Нмеча, Комененция, Шлоттербек, Мусиала забили

Сборная Германии крупно обыграла команду Кюрасао (7:1) в 1-м туре ЧМ-2026.
Матч проходил на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 6-й минуте счет открыл полузащитник немцев Феликс Нмеча – с паса Флориана Виртца. На 21-й минут защитник Ливано Комененция сравнял счет ударом примерно с линии штрафной – мяч прошел между ног Йозуа Киммиха и влетел в сетку.
На 38-й защитник Германии Нико Шлоттербек головой замкнул подачу Натаниэля Брауна с углового. На пятой добавленной к первому тайму минуте Кай Хавертц с пенальти удвоил преимущество немцев.
На 47-й Джамал Мусиала воспользовался пасом Киммиха и довел счет до разгромного. На 68-й Браун к пасу добавил гол – в роли ассистета выступил Дениз Ундав. На 78-й Ундав забил с паса Киммиха. На 88-й Хавертц сделал дубль с паса Ундава, перекинув вратаря.
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