Германия разнесла Кюрасао – 7:1! Хавертц сделал дубль, у Ундава 1+2, у Брауна 1+1, у Киммиха 2 ассиста, Нмеча, Комененция, Шлоттербек, Мусиала забили

Германия разгромила Кюрасао в 1-м туре ЧМ.

Сборная Германии крупно обыграла команду Кюрасао (7:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте счет открыл полузащитник немцев Феликс Нмеча – с паса Флориана Виртца . На 21-й минут защитник Ливано Комененция сравнял счет ударом примерно с линии штрафной – мяч прошел между ног Йозуа Киммиха и влетел в сетку.

На 38-й защитник Германии Нико Шлоттербек головой замкнул подачу Натаниэля Брауна с углового. На пятой добавленной к первому тайму минуте Кай Хавертц с пенальти удвоил преимущество немцев.

На 47-й Джамал Мусиала воспользовался пасом Киммиха и довел счет до разгромного. На 68-й Браун к пасу добавил гол – в роли ассистета выступил Дениз Ундав . На 78-й Ундав забил с паса Киммиха. На 88-й Хавертц сделал дубль с паса Ундава, перекинув вратаря.

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