😬 Упс! Роналду попал в сборную худших игроков группового этапа ЧМ

Уже бывший игрок «Манчестер Юнайтед», Криштиану Роналду, попал в сборную худших футболистов группового этапа чемпионата мира, по версии Sofascore.

В «команду мечты» вошли игроки, которые провели на поле 60% времени. Криштиану за три матча в групповом этапе получил от Sofascore рейтинг 6.37.

Посмотрите, кто составил португальцу компанию в сборной худших:

Роналду сумел отличиться лишь в первом матче турнира, забив Гане с пенальти. В игре с Уругваем Криш возмущался тем, что гол записали на Фернандеша, а в последнем туре экс-игрок «МЮ» даже немного помог корейцам забить.

Как вам выступление Криштиану на групповой стадии ЧМ? Делитесь впечатлениями в комментариях.