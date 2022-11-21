Магуайр может пропустить следующие матчи сборной Англии на ЧМ. Все из-за регламента ФИФА

Англия обыграла сборную Ирана со счетом 6:2 в первом туре группового этапа чемпионата мира.

Харри Магуайр в этом матче отдал голевую передачу и в целом показал классный футбол. Но на 70-й минуте капитан «Манчестер Юнайтед» был заменен.

Харри получил травму головы. На 67-й минуте он присел на газон, врачи оказали защитнику помощь, но в итоге Магуайр все же покинул поле.

У Магуайра – подозрение на сотрясение мозга. Если диагноз подтвердится, то защитник пропустит матчи сборной на групповом этапе ЧМ. Все дело в строгих правилах ФИФА, касающихся подобного повреждения.

Согласно регламенту, игрок, получивший сотрясение мозга, не имеет права участвовать в матчах 10 дней. Затем врачи проведут дополнительные обследования и уже тогда дадут футболисту зеленый свет.

Пока неизвестно, действительно ли Харри получил сотрясение мозга. Но он рискует пропустить матчи «трех львов» со сборными США и Уэльса.