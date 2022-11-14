Не простил: Гарначо отметил гол в стиле Месси - Криштиану сразу отписался от него

Болельщики продолжают удивляться поведению Криштиану Роналду – после скандального интервью Пирсу Моргану под горячую руку Криштиану попался юный Алехандро Гарначо.

Один из пользователей Twitter обратил внимание, что Роналду больше не подписан в соц.сети на товарища по команде.

В прошедшем матче между «МЮ» и «Фулхэмом» 18-летний аргентинец стал автором победного гола в добавленное ко второму тайму время. Отметить это событие Алехандро решил в стиле своего именитого соотечественника и извечного соперника Роналду – Лионеля Месси. После этого жеста у португальца в подписках не нашли профиль Гарначо.

Напомним, что ранее Алехандро просил разрешения у Криштиану отметить гол в его стиле.

«Самый неуверенный в себе футболист, мошенник, позор современного футбола…. Рэйпистиано Пеналдо…он отписался от одного из своих самых больших фанатов и товарищей по команде только из-за того, что тот отпраздновал гол в стиле Месси…а кто-то еще сравнивает этого мошенника с лучшим всех времен».