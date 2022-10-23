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«Шоу просто спас Маунта!»: фанаты «МЮ» обратили внимание на забавный эпизод с участием Мартинеса в матче против «Челси»

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«Манчестер Юнайтед» сумел вырвать ничью на последних минутах матча с «Челси». Лисандро Мартинес так обрадовался голу Каземиро, что буквально накричал на Кепу.

Но фанатов «красных дьяволов» не меньше впечатлил другой эпизод с участием аргентинца.

Примерно на 37-й минуте игра была ненадолго прервана из-за стычки Мартинеса и Маунта. Лисандро смотрел на Мэйсона так грозно, что в дело пришлось вмешаться Люку Шоу. Взгляните:

Фанаты думают, что Люк, прекрасно зная Мартинеса, решил спасти своего товарища по сборной Англии.

Делимся забавными комментариями фанатов «МЮ»: 

💭 «Люк будто говорит Маунту: «Поверь, бро, ты не хочешь здесь оставаться».

💭 «Люк Шоу просто спас Маунта!»  

💭 «Мартинес бы сломал челюсть этому маленькому придурку, если бы Шоу не вмешался».

💭 «А ведь все могло закончиться избиением. Мэйсон должен поблагодарить Люка».

💭 «Мэйсон Маунт связался не с тем парнем. Мартинес есть таких на завтрак. Он выжил лишь потому, что Мартинес не был голоден. Счастливчик».   

Дьявольский защитник. 

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