«Шоу просто спас Маунта!»: фанаты «МЮ» обратили внимание на забавный эпизод с участием Мартинеса в матче против «Челси»
«Манчестер Юнайтед» сумел вырвать ничью на последних минутах матча с «Челси». Лисандро Мартинес так обрадовался голу Каземиро, что буквально накричал на Кепу.
Но фанатов «красных дьяволов» не меньше впечатлил другой эпизод с участием аргентинца.
Примерно на 37-й минуте игра была ненадолго прервана из-за стычки Мартинеса и Маунта. Лисандро смотрел на Мэйсона так грозно, что в дело пришлось вмешаться Люку Шоу. Взгляните:
Фанаты думают, что Люк, прекрасно зная Мартинеса, решил спасти своего товарища по сборной Англии.
Делимся забавными комментариями фанатов «МЮ»:
💭 «Люк будто говорит Маунту: «Поверь, бро, ты не хочешь здесь оставаться».
💭 «Люк Шоу просто спас Маунта!»
💭 «Мартинес бы сломал челюсть этому маленькому придурку, если бы Шоу не вмешался».
💭 «А ведь все могло закончиться избиением. Мэйсон должен поблагодарить Люка».
💭 «Мэйсон Маунт связался не с тем парнем. Мартинес есть таких на завтрак. Он выжил лишь потому, что Мартинес не был голоден. Счастливчик».
Дьявольский защитник.
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