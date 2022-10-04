«Лучшее решение в моей жизни»: Микель Оби говорит о выборе «Челси» вместо «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел сказал, что он принял правильное решение присоединиться к «Челси» вместо «Манчестер Юнайтед» в 2005 году.

«Я подписал предварительный контракт с «Манчестер Юнайтед», когда мне было 17 лет, — сказал Микель BBC Sport Africa.

«Если вы ребенок и видите сэра Алекса Фергюсона прямо перед собой с контрактом, конечно, вы будете соблазнены.

Именно тогда люди начали говорить, что меня похитили. Тогда это был не лучший момент для меня. Я просто хотел играть в футбол, потому что был так молод. «Челси» — это лучшее решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни».

Микель подписал предварительный контракт с «красными дьяволами» до того, как сделка была украдена «Челси». Он провел 11 лет на «Стэмфорд Бридж», сыграв 372 матча. Он выиграл два титула премьер-лиги, три Кубка Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Лиги.