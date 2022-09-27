Кантона назвал двух футбольных икон, которыми он «восхищается». Одна из них – легенда «Юнайтед»

В 1997 году Эрик Кантона неожиданно объявил о завершении карьеры, когда ему было всего 30 лет.

Он сделал это не из-за травм, а потому, что больше не мог мотивировать себя играть каждую неделю.

Вот почему он восхищается теми, кто умел играть в футбол десятилетиями, включая своего бывшего товарища по команде «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.

«Я очень счастлив. Я до сих пор живу великими моментами в другом мире, который, я думаю, намного лучше, чем стать менеджером или остаться в мире футбола.

Я восхищаюсь Райаном Гиггзом или Паоло Мальдини, которые играли в одном клубе 20 лет как профессионалы.

Я восхищаюсь ими, потому что я не могу этого делать, мне очень быстро становится скучно, может быть, потому, что у меня есть другие увлечения».