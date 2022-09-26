«Это большая ошибка»: Кантона критикует Бекхэма и других игроков, ставших лицами ЧМ в Катаре

Дэвид Бекхэм стал лицом чемпионата мира в Катаре, за что, как сообщают многочисленные медиа, получил солидное вознаграждение.

Эрик Кантона в интервью изданию The Athletic раскритиковал решение своего бывшего одноклубника и тех футболистов, которые также продвигают катарский мундиаль:

«Я бы вообще этого не делал. Я поступаю совершенно противоположно. Еще в январе 2022 года я начал об этом говорить. Может быть, я был первым. Но я имею полное право делать это. Конечно, бывшим игрокам платили за подобные вещи… Может быть, они не знают, что там происходит. А если знают, то поступают неправильно. Я думаю, они совершили большую ошибку. Большую, очень большую ошибку».

При этом Кантона призвал с пониманием отнестись к действующим игрокам, которые не могут отказаться от поездки в Катар:

«Если у вас есть игрок, который говорит: «Я бойкотирую чемпионат мира», вы говорите: «Браво». Но вы не можете осуждать 20-летнего игрока, у которого за плечами лишь десять лет карьеры, и который находится в окружении людей из футбольного мира 24 часа в сутки. Но говорите о федерациях, говорите о политиках, у которых есть власть, чтобы заявить: «Нет, мы не поедем на чемпионат мира». Нельзя разочаровываться в футболистах, которые не хотят бойкотировать чемпионат мира, потому что наверху сидят политики, президенты, федерации, министры… именно они имеют право бойкотировать мундиаль».

Кантона и Бекхэм играли вместе с 1995 по 1997 год, они привезли на «Олд Траффорд» два титула Премьер-лиги и Кубок Англии.

Представитель Бекхэма заявил, что Дэвид регулярно посещает Катар и считает, что в будущем футбол может стать «силой добра».

Споры о катарском чемпионате мира не утихают, а мундиаль летит к нам на всех парах. Матч открытия состоится уже 20 ноября.