«Я несколько раз встречался с Эдом Вудвордом»: Эрик Кантона предложил свою кандидатуру на пост футбольного директора «МЮ»

В интервью The Athletic Эрик Кантона рассказал о встрече с Эдом Вудвардом.

«Эд Вудвард – гениальный маркетолог, но он не так гениален в футболе. У «МЮ» должен быть председатель правления, директор по маркетингу и директор по футболу – кто-то, кто будет отвечать за все футбольные решения. Я предложил свою кандидатуру на эту должность. Я несколько раз встречался с Вудвордом, но мое предложение не приняли. Буду это я или кто-то еще – «МЮ» нужен руководитель, разбирающийся в футболе».

«Это должен быть кто-то из клуба, понимающий клуб и понимающий футбол. С тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел в отставку в 2013 году, «Юнайтед» удвоил свои доходы, но не выиграл ни один крупный трофей».

«Только представьте, если вы преуспеете в футболе, и если у вас есть профессионалы в маркетинге, то тогда вместо того, чтобы удвоить доход, вы утроите его. Но они этого не понимают».

«МЮ» выиграл Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги с тех пор, как сэр Алекс оставил свою должность. Похоже, что Кантона серьезно предлагал сотрудничество Вудворду, но бывший исполнительный вице-председатель явно не был заинтересован в работе с французом.