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«Забудьте о тренере и клубе, посмотрите на футболистов». Ли Диксон критикует звезд «МЮ» за провал против «Брентфорда»

Ли Диксон Ли Диксон
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Бывший защитник «Арсенала» Ли Диксон раскритиковал игроков «МЮ» после поражения от «Брентфорда».

Голландский специалист Эрик тен Хаг подвергся критике после первого тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» уступили «Брайтону», но Диксон считает, что сейчас вина лежит на футболистах.

«Вы играете за «МЮ» не из-за везения. Вы были выбраны, прошли систему, получили шанс сыграть в одном из величайших клубов в мире. Нужно воспользоваться этим шансом», - цитирует Диксона The Daily Mail.

«У нас у всех бывают неудачные матчи, но прекратите смотреть на Тен Хага и спрашивать, как он исправит ситуацию. Забудьте о нем на минуту, забудьте о клубе и посмотрите на футболистов, на каждого из них, что с ними происходит».

«Их ошибки – от недостатка усилий. Они не выполняют свою работу. Вы посмотрите на положение, в которое они себя поставили. Никакой организованности».

«МЮ» пропустил шесть голов в первых двух матчах АПЛ против «Брайтона» и «Брентфорда», хотя считался фаворитом в обоих играх. Клуб забил всего один гол с игры, и то это был автогол полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера.

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