«Забудьте о тренере и клубе, посмотрите на футболистов». Ли Диксон критикует звезд «МЮ» за провал против «Брентфорда»

Бывший защитник «Арсенала» Ли Диксон раскритиковал игроков «МЮ» после поражения от «Брентфорда».

Голландский специалист Эрик тен Хаг подвергся критике после первого тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» уступили «Брайтону», но Диксон считает, что сейчас вина лежит на футболистах.

«Вы играете за «МЮ» не из-за везения. Вы были выбраны, прошли систему, получили шанс сыграть в одном из величайших клубов в мире. Нужно воспользоваться этим шансом», - цитирует Диксона The Daily Mail.

«У нас у всех бывают неудачные матчи, но прекратите смотреть на Тен Хага и спрашивать, как он исправит ситуацию. Забудьте о нем на минуту, забудьте о клубе и посмотрите на футболистов, на каждого из них, что с ними происходит».

«Их ошибки – от недостатка усилий. Они не выполняют свою работу. Вы посмотрите на положение, в которое они себя поставили. Никакой организованности».

«МЮ» пропустил шесть голов в первых двух матчах АПЛ против «Брайтона» и «Брентфорда», хотя считался фаворитом в обоих играх. Клуб забил всего один гол с игры, и то это был автогол полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера.