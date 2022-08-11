Рабьо в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед», но в юности он, оказывается, играл за «Манчестер Сити»

Интересные детали прошлого французского полузащитника.

Подростком Адриен Рабьо провел шесть месяцев, играя за академию « Манчестер Сити» - клуб пригласил его переехать из Франции в возрасте 13 лет.

Рабьо, который, как сообщается, считается лишним игроком в нынешнем составе «Ювентуса», близок к тому, чтобы присоединиться к «Манчестер Юнайтед» - трансфер оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов.

В четверг ожидаются новые переговоры между матерью футболиста Вероникой, которая выполняет функции его агента, и «МЮ». Стороны попытаются договориться о зарплате и комиссионных. «Ювентус» согласен продать Рабьо 17,5 миллионов евро и бонусы.

Считается, что клуб в настоящее время ведет переговоры с матерью Рабьо, Вероникой, которая выступает в качестве его агента, на личных условиях.

Не многие знают о том, что Рабьо уже играл в Манчестере раньше. После того, как скауты «Манчестер Сити» заметили его во время игры в «Клэрфонтене» — национальном футбольном центре, специализирующемся на подготовке французских футболистов, — талантливому полузащитнику предложили переехать в Англию.

«Во время последнего вступительного курса в Клэрфонтене присутствовали рекрутеры «Манчестер Сити», — сказал он. «Они сказали моей маме, что я им интересен. Мы приняли решение ехать в Англию.

Все шло хорошо, но через шесть месяцев выяснилось, что клуб не соблюдал определенные договоренности, поэтому моя мама сказала «стоп», и мы вернулись домой».