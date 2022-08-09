Тен Хаг считает Рабьо прямой заменой Мактомини. Говорят, Эрик недоволен шотландцем

Менеджер «Манчестер Юнайтед» лично сказал французу, что видит в нем гарантированного стартового игрока на «Олд Траффорд».

По-видимому, голландец считает, что «красным дьяволам» «нужен другой игрок», а не Мактомини, чтобы делать то, что хочет тренер на этой позиции.

«Ювентус» уже договорился с «Юнайтед» о трансфере Рабьо.

Теперь «МЮ» предстоит убедить 27-летнего французского полузащитника принять предложение.

Главное препятствие для окружения Рабьо – тот факт, что «Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов в этом сезоне. Главное сейчас – убедить маму и агента хавбека, Веронику.