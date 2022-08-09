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Тен Хаг считает Рабьо прямой заменой Мактомини. Говорят, Эрик недоволен шотландцем

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Как сообщает L'Equipe, трансферный интерес «Манчестер Юнайтед» к Адриену Рабьо исходит непосредственно от Эрика тен Хага.

Менеджер «Манчестер Юнайтед» лично сказал французу, что видит в нем гарантированного стартового игрока на «Олд Траффорд».

Если трансфер состоится, 27-летний игрок займет место Скотта Мактомини в команде из-за недовольства Тен Хага полузащитником.

По-видимому, голландец считает, что «красным дьяволам» «нужен другой игрок», а не Мактомини, чтобы делать то, что хочет тренер на этой позиции.

«Ювентус» уже договорился с «Юнайтед» о трансфере Рабьо.

Теперь «МЮ» предстоит убедить 27-летнего французского полузащитника принять предложение.

Главное препятствие для окружения Рабьо – тот факт, что «Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов в этом сезоне. Главное сейчас – убедить маму и агента хавбека, Веронику.

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