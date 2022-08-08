«Биссума за 25 млн — нет. Токсичный Рабьо — да»: болельщик «МЮ» в шоке от трансферной политики клуба

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Ювентусом» о трансфере Адриена Рабьо, сообщают несколько источников.
Ожидается, что «красные дьяволы» заплатят около 20 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника, у которого остался год по контракту с командой Серии А.
Фан "МЮ" с ником MU4evainmyheart!!! в социальных сетях высказался о предстоящей сделке.
Он написал: «Проверенный в АПЛ Ив Биссума за 25 миллионов фунтов стерлингов — нет. Затем Биссума оказывается в «Тоттенхэме».
Португальская звезда Жоао Палинья - нет. Затем Палинья переходит в «Фулхэм» за 30 миллионов фунтов стерлингов.
Френки Де Йонг, который не хочет переходить в "МЮ» - да, это то, чего мы хотим, ДНК Манчестера.
Токсичный и бесполезный Рабьо - да, давайте добавим этого парня в шорт-лист».
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