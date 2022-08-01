«Он в шоке и сидел там, тяжело дыша». Рио Фердинанд рассказывает, что бывшей звезде «МЮ» понадобился кислородный баллон, когда он столкнулся с Криштиану Роналду

Рио Фердинанд рассказал о случае, когда молодой Криштиану Роналду нарезал круги вокруг защитника «МЮ» Джона О'ши.

Выступая за «Спортинг», Криштиану «украл шоу» у «МЮ» в товарищеском матче в предсезонке в 2003 году. Португалец произвел такой сильный эффект, что ирландский защитник О'ши еле восстановил дыхание в перерыве.

«Мы играли против «Спортинга» в 2003 году и в перерыве Джону О'Ши, должно быть, понадобился кислородный баллон. Он был в шоке, сидел тяжело дыша. Мы просили его подобраться поближе к Роналду, а он даже ответить не мог», - вспоминал Рио Фердинанд.

«Честно говоря, Пол Скоулз и Ники Батт стояли в раздевалке и говорили: «Это невероятный парень, мы должны подписать его». Мы сели в автобус, подождали полтора часа, а потом нам сказали, что сейчас будут подписывать Роналду».

Тем летом «МЮ» действительно подписал Криштиану Роналду, а спустя пять лет он выиграл свой первый Золотой Мяч.