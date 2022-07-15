«Не ту сторону Манчестера ты выбрал». Сульшер написал Холанду после перехода в «Сити»

Не одобрил выбор соотечественника.

После нескольких месяцев переговоров с нескольими клубами нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, наконец, в прошлом месяце завершил переход за 51,2 миллиона фунтов стерлингов в стан чемпионов Премьер-лиги «Манчестер Сити».

Норвежский форвард подписал пятилетний контракт на сумму 375 000 фунтов стерлингов в неделю с клубом — контракт, который соперничает по размеру с соглашением Кевина Де Брюйне, как лучшего игрока клуба.

В итоге Холанд решил присоединиться к бывшему клубу своего отца «Сити». Но в какой-то момент «Юнайтед» были ближе к подписанию норвежца – в особенности, когда клуб возглавлял его соотечественник Оле-Гуннар Сульшер .

Сульшер знаком с нападающим еще по совместной работе в «Мольде» и является большим поклонником таланта игрока, а Холанд не раз лестно отзывался о нем, как о классном тренере.

«Он [Сульшер] оказал огромное влияние на мою жизнь и как человек, и как тренер, — сказал Хааланд TV2 в сентябре 2019 года. — Он выигрывал Лигу чемпионов и был невероятно хорошим игроком. Он многому меня научил».

Игрок и тренер поддерживали связь на протяжении многих лет, и когда Холанд заключил сделку с «Сити» в июне, бывший босс «Юнайтед» Сульшер написал своему другу послание на удачу, если так можно выразиться.

«Когда я подписал контракт с «Сити», он поздравил меня и написал: «Удачи тебе в переходе не на ту сторону Манчестера», — сказал Хааланд в интервью Manchester Evening News .

«Мы иногда разговариваем. Как вы знаете, он оказал огромное влияние на мою карьеру, когда я был в «Мольде». Когда я приехал в Мольде 16-летним мальчиком, он многому меня научил с первого дня, ведь он тоже был классными нападающим».