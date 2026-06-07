«Спартак» может продать Жедсона за 25 млн евро. «Галатасараю» предложили хавбека, но клуб не работает над трансфером (Бурак Эрен)

«Спартак» может продать Жедсона за 25 млн евро.

Жедсон Фернандеш был предложен «Галатасараю».

По информации журналиста Бурака Эрена, полузащитника «Спартака » предложил стамбульскому клубу агент футболиста.

При этом «Галатасарай » сейчас не ведет конкретной работы по трансферу 27-летнего игрока. В ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Отмечается, что «Спартак» может за 25 млн евро продать Жедсона, купленного прошлым летом у «Бешикташа» за 20,78+7,27 евро .

В прошлом сезоне Фернандеш провел 37 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Галатасарай» начал переговоры со «Спартаком» по Жедсону (Sözcü)