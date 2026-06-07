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  4. «Спартак» может продать Жедсона за 25 млн евро. «Галатасараю» предложили хавбека, но клуб не работает над трансфером (Бурак Эрен)

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«Спартак» может продать Жедсона за 25 млн евро. «Галатасараю» предложили хавбека, но клуб не работает над трансфером (Бурак Эрен)
«Спартак» может продать Жедсона за 25 млн евро.

Жедсон Фернандеш был предложен «Галатасараю».

По информации журналиста Бурака Эрена, полузащитника «Спартака» предложил стамбульскому клубу агент футболиста.

При этом «Галатасарай» сейчас не ведет конкретной работы по трансферу 27-летнего игрока. В ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Отмечается, что «Спартак» может за 25 млн евро продать Жедсона, купленного прошлым летом у «Бешикташа» за 20,78+7,27 евро.

В прошлом сезоне Фернандеш провел 37 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Галатасарай» начал переговоры со «Спартаком» по Жедсону (Sözcü)

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Бурака Эрена в X
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Комментарии

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А ведь может и не продать
Ответfunnynerd21
А ведь может и не продать
Здесь правильнее сказать - Хочет. Может - когда покупатель согласится. Впрочем, скорее всего это просто игры агента.
В первый сезон без раскачки уже себя хорошо показал. А что будет после полной адаптации.. жаль терять такого уровня игрока
ОтветMit1488
В первый сезон без раскачки уже себя хорошо показал. А что будет после полной адаптации.. жаль терять такого уровня игрока
Главный вопрос это мотивация. В ряде игр Жедсон тупо отбывал номер.
Ключевая фраза - Галатасарай не ведёт никакой работы по трансферу. Просто агент предложил. За спрос не ударят внос
Межсезонье. одно балобольство! Одни кричат, что Галатасарай хочет купить! Другие, что Спартак продает, третьи, слова игрока, что он когда нибудь, хотел вернутся в клуб, который его воспитал, перевернули, что он туда хочет немедленно. а на самом деле, клубы про это ничего не знают, и только пуканы горят у легковерных комментаторов.
ОтветВладимир Дмитриев
Межсезонье. одно балобольство! Одни кричат, что Галатасарай хочет купить! Другие, что Спартак продает, третьи, слова игрока, что он когда нибудь, хотел вернутся в клуб, который его воспитал, перевернули, что он туда хочет немедленно. а на самом деле, клубы про это ничего не знают, и только пуканы горят у легковерных комментаторов.
Все так, только и о продлении контракта никто пока не объявлял…
Ответyfn298kg9w
Все так, только и о продлении контракта никто пока не объявлял…
И что? Сделки, как говорится, тишину любят. Продлят, даже не сомневайся
Что-то дорого, всего на два миллиона дешевле чем купили, не похоже на Спартак и его руководителей
Ответrozewood
Что-то дорого, всего на два миллиона дешевле чем купили, не похоже на Спартак и его руководителей
А за него что все бонусы выплатили? Ты в курсе, поделись?
Ответrozewood
Что-то дорого, всего на два миллиона дешевле чем купили, не похоже на Спартак и его руководителей
Считаю, что 300к - норм цена)
Вранье, Кахигава умеет только бесплатно игроков отпускать.
В прошлой новости было сказано так, что словно Сарай сам предложил трансфер, а тут получается наоборот. И где правда? Но в любом случае маловероятно, ибо зачем лидера продавать?
По любому, брехня.
Лучше Барко им предложите
Слишком много вбросов этим летом что-то
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